La empresa que viste los trabajos que mueven el mundo

Desde hace más de setenta y cinco años, la compañía Velilla Group viste a quienes hacen que el mundo funcione. A los que tiran del carro, a los que construyen día a día el futuro, a los que confían más en el trabajo que ... en la suerte... No se trata solo de proporcionar ropa técnica, resistente, cómoda y segura, sino de otorgar identidad a un desempeño profesional honesto que sostiene ciudades, industrias y comunidades. Cada uniforme es más que una prenda. Es un reflejo del carácter, la responsabilidad, el esfuerzo y la capacidad de superación de los verdaderos héroes cotidianos, los que consiguen que todo avance y encaje.

Con esas irrenunciables señas de identidad, la historia de esta firma arranca en 1949, en Madrid, como negocio familiar especializado en vestuario laboral. Hoy, con presencia en más de 70 países, une tradición, servicio al cliente e innovación industrial en un catálogo con más de 500 referencias, que cubre varios sectores profesionales y se divide en cinco grandes familias: alta visibilidad, industria, industria alimentaria, sanidad y servicios y hostelería.

Con sede y centro logístico en España, y más de 30 años de experiencia en mercados internacionales, ha consolidado un modelo de crecimiento global. A lo largo del tiempo ha ampliado sus líneas de producto y reforzado tres marcas propias que responden a distintas necesidades del mercado profesional: Velilla, especializada en vestuario laboral; Mukua, centrada en textil promocional con propuestas actuales, cómodas y sostenibles (a través de su línea Mukua Natura); y VPRO, marca de calzado de seguridad, diseñada para ofrecer máxima protección, confort y durabilidad.

El 100% de sus prendas se diseñan en la sede central de la compañía, donde el departamento de I+D+i garantiza su calidad y cumplimiento con los estándares internacionales. Combinan confort y funcionalidad en cada prenda, diseñadas desde un profundo conocimiento del sector. Trabajan continuamente en la búsqueda de nuevos tejidos técnicos y ergonómicos para ofrecer a los trabajadores lo último en innovación textil y comodidad, permitiéndoles desempeñar su trabajo de la mejor manera posible. Además, cuentan con una extensa variedad de tallas y patrones, tanto unisex como femeninos, para que todos puedan acceder a la mejor ropa laboral.

El desarrollo de las prendas nace del conocimiento profundo de cada sector y tras exhaustivos ensayos en laboratorio para asegurar su desempeño

La amplitud y versatilidad del catálogo es otras de las claves de su éxito. Gracias a su variedad de colores y combinaciones, se adaptan a cualquier empresa, permitiendo construir fácilmente identidades corporativas. Además, la compañía garantiza la calidad de sus productos y el cumplimiento de toda la normativa, gracias a un departamento de control de calidad con inspectores en origen que supervisan y verifican el 100% de las producciones. Trabajan y se coordinan mano a mano con los proveedores para asegurar la calidad de los productos. Además, todas las prendas se someten a ensayos de laboratorio para asegurar el mejor desempeño de estas. Cabe destacar que todos sus EPIs se encuentran certificados garantizando el cumplimiento con la normativa europea en vigor.

Pilar estratégico

La sostenibilidad constituye otro de los pilares estratégicos. Bajo el plan Green Project, se han incorporado tejidos reciclados, materiales de origen orgánico y procesos certificados que reducen el impacto medioambiental. Entre ellos destacan las camisetas confeccionadas con 100 % poliéster reciclado, obtenido a partir de residuos plásticos y certificado bajo el Global Recycled Standard (GRS), con protección solar UPF 50+.

La compañía cuenta con las certificaciones ISO 14001, ISO 14006, GRS, RCS y OCS. Además, en un paso más hacia la sostenibilidad, la compañía forma parte de Amfori, la principal asociación empresarial mundial dedicada al comercio transparente y sostenible, consolidando así su compromiso con prácticas comerciales responsables y sostenibles a nivel global.

En definitiva, una suma de los máximos estándares de calidad, diseño y cuidado medioambiental para dar la respuesta idónea al verdadero motor de nuestra sociedad, esos profesionales que logran, jornada tras jornada, esfuerzo tras esfuerzo, que las cosas sucedan.