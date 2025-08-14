Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Mapa
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

La empresa española 'secuestrada' en Uruguay: «Les damos adelantos, ya no tienen dinero para comer»

Belnova podría perder 15 millones de dólares y contratos en Europa y China

La tripulación, que cuenta con más de 200 marineros, cada vez está más preocupada por la situación que viven

Embarcación de Belnova
Embarcación de Belnova ABC
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La empresa de capital español Belnova, que opera en el sector pesquero en Uruguay, vive momentos muy complejos debido al conflicto sindical que le obliga desde hace más de dos meses a dejar los barcos en puerto. Una situación que podría llegar a ... tener una factura económica superior a los 15 millones de dólares si no se resuelve pronto el problema.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app