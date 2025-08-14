La empresa española 'secuestrada' en Uruguay: «Les damos adelantos, ya no tienen dinero para comer»

La empresa de capital español Belnova, que opera en el sector pesquero en Uruguay, vive momentos muy complejos debido al conflicto sindical que le obliga desde hace más de dos meses a dejar los barcos en puerto. Una situación que podría llegar a ... tener una factura económica superior a los 15 millones de dólares si no se resuelve pronto el problema.

Esta semana, ABC ha contado cómo esta empresa, antigua filial de Pescanova, se ha visto inmersa en un conflicto sindical de manera forzada. Todo se inicia porque el sindicato Suntma fuerza a quedarse en puerto a las embarcaciones fresqueras, que son las que pescan cerca de la costa y vuelven en la misma jornada a puerto. El objetivo es presionar para que los barcos acojan un segundo patrón para que puedan sustituir al capitán en los periodos de descanso.

Es decir, se trata de la clásica presión sindical para tener una negociación y conseguir lo que se busca. Pero en este caso, para aumentar la presión, se ha cogido de rehenes a Belnova que no tiene la misma actividad.

El problema es que las consecuencias económicas empiezan a ser importantes. Según ha podido conocer este medio en fuentes cercanas a la empresa, si el parón se prolonga más en el tiempo podría llegar a perder hasta 15 millones de dólares en ventas. Pero no sería el único problema. El actual conflicto sindical impactaría en algunos de los principales contratos de exportación con China y Europa. Y, en este caso, el coste sería incalculable.

En estos momentos, la compañía —que empezó su nueva aventura en 2021— cuenta con dos buques factorías y 230 personas en plantilla. Actualmente son capaces de exportar más de 14.000 toneladas de especies como la merluza, calamar o cabra (gallineta).

¿Y los marineros?

Desde hace más de dos meses la tripulación está siendo extorsionada por un grupo de dirigentes sindicales del Suntma, la organización que está llevando a cabo las presiones. Así, en este contexto, los marineros «piden por favor a la empresa que les demos adelantos por que ya no tienen para comer», explican desde la pesquera.

Dentro de la tripulación, el 50% son españoles, y en estos momentos todos pasan los días en el puerto. Además, ahora mismo hay mucho miedo a las represalias por parte de los sindicatos, y por eso nadie se atreve a denunciar la situación.

El gran problema es que no se prevé una resolución a corto plazo y, lo que es más preocupante, que pueda satisfacer a todas las partes. Fuentes cercanas a Belnova denuncian que Suntma solo negocia mediante la imposición de sus condiciones, y eso hace que el conflicto se prolongue.

Además, hay factores que no juegan a favor de Belnova. El actual ministro de Trabajo de Uruguay, Juan Castillo, tiene fuertes raíces en los ambientes sindicales del país. Por este motivo, las fuentes consultadas por este medio explican que sus decisiones de apoyo a las empresas siempre estarán condicionadas por los intereses de los propios sindicatos.

En este contexto, resulta contradictorio que durante la reciente visita de Pedro Sánchez al país charrúa se expusiera la región como un garante para las inversiones internacionales. El ejemplo de Belnova deja esta situación al descubierto. Una empresa que lleva años invirtiendo y creando valor en la zona, ahora ve amenazado su negocio por cuestiones arbitrarias de un sindicato.