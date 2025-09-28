Suscribete a
ABC Premium
Festival de San Sebastián
Concha de Oro para 'Los domingos', un arrebato de fe y de gran cine

El emprendimiento de puertas adentro perfecciona su fórmula

Sin el lastre del exceso de expectativas, los procesos para que los empleados generen nuevas ideas son ahora una fértil semilla para alumbrar avances que aportan valor

'Coolhunting', el desafío de otear el presente para anticipar el futuro

Certamen de la última edición de Santalucía Impulsa Empleados
Certamen de la última edición de Santalucía Impulsa Empleados
Laura Montero Carretero

Laura Montero Carretero

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En un mercado en constante transformación, donde las reglas del juego cambian a velocidad de vértigo y estancarse es sinónimo de retroceder, la innovación se ha convertido en un factor decisivo en términos de competitividad. Para la búsqueda de soluciones revolucionarias, muchas empresas se ... centran en la adquisición de startups o en la creación de costosos departamentos de I+D, pero la fórmula adecuada no siempre se encuentra de puertas afuera, sino que a veces el mayor potencial reside en sus propios pasillos. Es lo que ha dado en denominarse intraemprendimiento, el proceso estructurado mediante el cual los empleados desarrollan nuevas ideas, productos o servicios dentro de su organización que benefician a la compañía y a ellos mismos, en tanto que dan rienda suelta a su creatividad contando con una red de apoyo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app