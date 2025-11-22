Suscribete a
Aleksandre Topuria gana el combate contra Bekzat Almakhan por decisión
La clínica dental donde murió una niña en Alcira no tenía licencia para usar anestesia

ABC EMPRESA

El emprendimiento femenino aún no vuela solo en el ecosistema de startups

Solo un 10% de los proyectos están liderados exclusivamente por mujeres, una sólida brecha forjada con barreras estructurales y de acceso al crédito

Las semillas innovadoras del emprendimiento femenino dan sus frutos en la España vaciada

Gloria Gómez (Ogov.tech) destaca la necesidad de visibilizar los referentes femeninos y de fomentar la colaboración
Alberto Velázquez

El emprendimiento innovador femenino ha ido ganando terreno en los últimos años, pero, como confirma el nuevo 'Mapa del Emprendimiento 2025' desarrollado por South Summit en colaboración con IE University, aún queda mucho camino por recorrer. El informe presentado esta misma semana ofrece cifras y conclusiones reveladoras: «La 'brecha de género' es un reto del ecosistema emprendedor español: el porcentaje de mujeres emprendedoras supone un 17%, en comparación con el 20% en 2024. Esta cifra se sitúa por debajo del 25% que representan las emprendedoras a nivel global, y está por debajo de otras regiones mundiales analizadas. APAC (Asia-Pacífico) alcanza un 19,5%; Europa presenta de media un 22%; Estados Unidos y Canadá un 25%; América Latina cuenta con un 29%, y África alcanza un 37% de emprendedoras».

