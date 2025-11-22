El emprendimiento femenino aún no vuela solo en el ecosistema de startups

El emprendimiento innovador femenino ha ido ganando terreno en los últimos años, pero, como confirma el nuevo 'Mapa del Emprendimiento 2025' desarrollado por South Summit en colaboración con IE University, aún queda mucho camino por recorrer. El informe presentado esta misma semana ofrece cifras y ... conclusiones reveladoras: «La 'brecha de género' es un reto del ecosistema emprendedor español: el porcentaje de mujeres emprendedoras supone un 17%, en comparación con el 20% en 2024. Esta cifra se sitúa por debajo del 25% que representan las emprendedoras a nivel global, y está por debajo de otras regiones mundiales analizadas. APAC (Asia-Pacífico) alcanza un 19,5%; Europa presenta de media un 22%; Estados Unidos y Canadá un 25%; América Latina cuenta con un 29%, y África alcanza un 37% de emprendedoras».

Mas datos: el porcentaje de mujeres emprendedoras en serie (concepto más asociado a las startups) en España se sitúa en el 17,5% (el 12% en 2024), pero aún está lejos de 25% a nivel internacional. Y aún más madera: «A nivel global, las mujeres fundadoras mantienen de media un 61% del equity de sus startups, 6 puntos por encima de los hombres, pero en el caso de España las tornas cambian y son ellos quienes mantienen el mayor porcentaje de la propiedad de sus proyectos (51% frente al 47% de las mujeres)».

Una disparidad que encuentra otro ejemplo aún más llamativo: las startups fundadas exclusivamente por mujeres se mantienen en el 10% desde 2024. Mientras, los equipos mixtos, por contra, crecen aunque solo sea un punto, hasta alcanzar el 32%. Ese gélido 10% confirma que algunos techos aún son demasiado sólidos en el ecosistema de startups español.

Como destaca María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, algunas de las medidas para potenciar la presencia de la mujer en el ecosistema emprendedor a nivel global, pero sobre todo español, pasan por «redoblar el 'dealflow' temprano con becas, 'bootcamps' y programas de apoyo al emprendimiento en fases iniciales de mujeres que incluyan incentivos y fondos con objetivos de género». Un enfoque necesario para tender a equilibrar la balanza de una parte del negocio sobre la que existen diversidad de estudios, como el Observatorio del Emprendimiento Innovador Femenino promovido por WSC y desarrollado conjuntamente con la Universidad de Málaga.

En el caso de este observatorio, Patricia Iglesias, profesora titular de la UMA y coordinadora del estudio, y Carmina Jambrino, vicedecana de Investigación y RR.II., señalan cómo «a pesar de los avances, la 'brecha de género' sigue siendo un rasgo visible en el ecosistema startup. Una de las razones de base son los sectores en los que nacen este tipo de empresas, destacando startups del ámbito STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Precisamente se trata de un área donde la presencia tanto profesional como en la formación académica es aún mayoritariamente masculina». Y se reconoce que es difícil medir estas percepciones: «En una escala de 1 a 5, la respuesta más reiterada se posiciona en el valor intermedio (3), es decir, las participantes en el estudio no pueden posicionarse de forma clara a si su pertenencia al colectivo femenino afecta positiva o negativamente (34%)».

«No obstante (añaden las especialistas), hay cuestiones a destacar sobre las startups lideradas por mujeres. Según nuestros datos, solo un 15% de las mujeres fundadoras llega al emprendimiento por falta de oportunidades laborales; en realidad, el 91% lo hace por identificar una oportunidad de mercado. Así, las emprendedoras demuestran cualificación, motivación intrínseca y un perfil innovador, aunque muchas reconocen que la ganancia de autonomía (81%) no siempre se traduce en mejor conciliación». No se identifica, por lo tanto, y a primera vista, una penalización directa por ser mujeres, pero sí se perciben barreras estructurales y dificultades añadidas en el acceso a la financiación (a ese 'dealflow' mencionado por Benjumea) y a la visibilidad.

Conciliación

Otra iniciativa a destacar es Female Startups Leaders (FSL), cuya presidenta, y emprendedora, Esther Molina, resume su experiencia en este sentido: «Personalmente, no he encontrado dificultades añadidas en mi camino a la hora de crear y mantener en el tiempo mi proyecto por ser mujer, lo cual no quiere decir que esto no ocurra… todos los días, en todos los rincones, y en todas las profesiones. Las dificultades van a aparecer, inevitablemente, en el camino de cualquier emprendedor o emprendedora, obviar que esto va a ocurrir solo va a hacer que el líder del proyecto llegue tarde a reaccionar». En el caso de Imke Marks, de Mooiza Pets, integrada en este ecosistema, incide en el aspecto familiar: «Como emprendedora, te salen dificultades a solucionar casi todos los días, aunque eso es algo que va independiente del género. Las mujeres muchas veces además llevan la carga principal del cuidado de la familia y eso hace más difícil poder centrarse de lleno en un proyecto empresaria».

Imke Mars (Mooiza Pets) reconoce la dificultad de equilibar lo profesional y lo personal

Marks añade que la resiliencia y la buena organización son esenciales como herramientas 'antibrechas': «Avanzar en un proyecto profesional y dedicarle el tiempo que requiere (que suele ser mucho) sin perder el objetivo de vista, a pesar de las múltiples dificultades que te encuentras en el camino y sin descuidar la vida personal y familiar, es un verdadero reto y requiere mucha fuerza». En todo caso, es positivo contar con el apoyo «de un 'entorno emprendedor' como las incubadoras de empresas, que suelen ser buen lugar para proyectos jóvenes porque se comparten muchos problemas que son más fáciles de solucionar con la ayuda de alguien que ya ha pasado por ahí».

En el caso de Alhambra Ventures, referencia de inversión en startups del sur de España, organizado por el periódico 'Ideal', cuenta con varios ejemplos de esforzados desempeños de emprendimiento femenino («impulsamos su presencia, aunque queda camino por recorrer, con 20 startups de las 132 participantes, en la edición de 2025», señalan). Así sucede con Ana Gloria Gomez, de Ogov.tech, que destaca la dificultad de progresar en un ecosistema con muchos más emprendedores que emprendedoras: «La distancia que existe, en un ámbito tan reciente como el de las startups, te hace pensar que quizá no se está fomentando el emprendimiento por igual o que, simplemente, nosotras encontramos más obstáculos en el camino. Veo esa diferencia de número como el mayor obstáculo, porque impacta de alguna forma en las relaciones, colaboraciones y alianzas entre emprendedores».

Por ello considera no bajar la guardia a la hora de crear espacios de conexión y desarrollo, «como redes que nos ayuden a apoyarnos entre mujeres y visibilizar referentes que animen a más emprendedoras a dar el paso».

Natalia Gálvez, de Groditech (en este caso, una de las dos cofundadoras, además de un cofundador) señala cómo «emprender en tecnología agraria siendo mujer implica enfrentarte a un doble desafío: llevar innovación a la agricultura y hacerlo desde un liderazgo femenino en un entorno donde aún somos minoría. Y es paradójico, porque las mujeres siempre han sostenido buena parte del sector agrario (en el trabajo diario, en la gestión de cultivos, en las labores clave), en un sector en el que aspectos como la toma de decisiones, la propiedad de la tierra o los puestos directivos, han estado históricamente masculinizados… en muchas reuniones y encuentros seguimos siendo la única mujer en la sala».

Ana Molina, de Groditech, señala el reto extra de emprender en el sector agrícola, donde las mujeres también son minoría

«Lo que más nos ha ayudado (añade Gálvez) es crear red, conectar con otras líderes en distintos ámbitos y hacer equipo. En Grodi apostamos por visibilizar a perfiles técnicos femeninos y demostrar que la innovación también tiene rostro de mujer». Y coincide con la importancia de los pasos previos como base de futuro, como señalan Iglesias y Jambrino: «Es esencial fomentar la educación emprendedora desde etapas tempranas, promover referentes femeninos en medios y eventos, y fortalecer redes de colaboración y apoyo entre emprendedoras».

Otro ejemplo en este sentido es el de Women Startup Awards, organizados por la Asociación Española de Startups y la agencia Yellow que ha celebrado su edición de 2025 el 17 de noviembre. Casi mil emprendedoras han presentado su candidatura, y una de las ganadoras ha sido Isabel Abascal, fundadora y CEO de Compostree, quien comenta que el hecho de ser mujer «ha supuesto que encuentre muchas dificultades, aunque, como hemos convivido con ello, no siempre hemos sido conscientes… me acuerdo de un caso, hace muchos años, donde en una reunión de trabajo donde yo era la única mujer me asignaron el rol de coger notas automáticamente». Por ello, considera que toda iniciativa es poca para mejorar la situación, además de medidas «como algún mecanismo incentivador de tipo fiscal (las empresas fundadas o lideradas por mujeres podrían beneficiarse de alguna bonificación fiscal o en las cuotas de la Seguridad Social)».

Isabel Abascal (Compostree) considera que faltan incentivos, por ejemplo de tipo fiscal, para romper brechas

La actualidad, sin duda, es testimonio de todas las acciones puestas en marcha en este sentido. Así ha sucedido con eventos como la novena edición de GIRA Mujeres de Coca-Cola, un encuentro (18 de noviembre, Madrid) dedicado a impulsar (con propuestas como 'Quiero emprender' y 'Tengo un negocio') el talento, la inspiración y el emprendimiento femenino. En él se presentó un estudio que insiste en la importancia del 'tabú de las finanzas' para impulsar el emprendimiento femenino, además de consideraciones como la tendencia, en algunos casos (y por el peso de la tradición) de subestimar el valor económico de su tiempo.

Tareas pendientes y estrategias incompletas que impiden un avance relevante y exigen un nuevo impulso. Como concluyen Iglesias y Jambrino, «la adaptación de instrumentos de financiación y la reducción de cargas fiscales (incluidas en la reforma legal reciente) son prioritarias para igualar el acceso y facilitar la consolidación de proyectos liderados por mujeres. Solo creando un entorno más inclusivo, visible y competitivo, será posible dinamizar la innovación y el tejido económico desde la diversidad».