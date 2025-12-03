El empleo público refuerza su peso en el mercado laboral frente a la empresa privada

El crecimiento de los datos de empleo ha encontrado en la máquina de contrataciones de trabajadores públicos un pilar al que se ha aferrado el mercado laboral por encima del resto de empresas del sector privado, cuya evolución va a un ritmo ... mucho menor que el del conjunto de las administraciones, sobre todo el Estado. En el último año, el número de trabajadores públicos ha aumentado a un ritmo del 3%, por encima del 2,4% que lo ha hecho la media de afiliados a la Seguridad Social, y del 2,3% registrado en el sector privado.

Cada vez hay más ocupados en todo tipo de entes administrativos y, al mismo tiempo, aumentan a mayor ritmo que el resto de trabajadores, una de las claves que siguen explicando la inercia con la que se mueve España a pesar de haber culminado la temporada alta del turismo y dejarse por el camino 14.358 afiliados en noviembre.

Este último mes ha dejado 3.143.889 trabajadores entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Son 91.500 más que hace un año, lo que supone un crecimiento superior al 3%. Y supone uno de los pilares en los que se asienta el empleo, que ha crecido en algo más de medio millón de trabajadores en los últimos doce meses. Es decir, uno de cada cinco nuevos afiliados proceden de los estamentos públicos, ya sea organismos, entes o cualquier tipo de división administrativa pública. El resto de nuevos afiliados proceden de la empresa, que sostiene cuatro de cada cinco nuevos empleos de los algo más de 500.000 generados en el último año.

Evolución del empleo público En número de afiliados. Mes de noviembre de cada año. 19.752.358 2021 2.779.167 20.283.631 2022 2.836.107 20.806.074 2023 2.941.754 21.302.463 2024 3.052.328 21.825.223 2025 3.143.889 +3,0% +2,4% Crecimiento último año Fuente Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ABC Evolución del empleo público En número de afiliados. Mes de noviembre de cada año. Crecimiento último año Total afiliados +2,4% 21.825.223 21.302.463 20.806.074 20.283.631 19.752.358 Afiliados (Administración) +3,0% 2.836.107 2.941.754 3.052.328 3.143.889 2.779.167 2021 2022 2023 2024 2025 Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ABC

El crecimiento de las plantillas públicas ha sido incesante desde el 'shock' económico que provocó la pandemia. Entre finales de 2020 y 2025 se han registrado 416.842 afiliados más en el conjunto de las administraciones, con un alza superior al 15,3% en ese periodo. Se trata del mismo porcentaje en el que ha crecido el conjunto del empleo (de 19 a casi 22 millones de ocupados). Y ha sido precisamente en los últimos meses en los que el impulso del sector público se ha hecho notar con más fuerza, con alzas superiores al 3%, frente al crecimiento, menor, de las plantillas de las empresas, que en algunos meses apenas han superado el 2%.

De todas las instituciones que actúan como contratadores de personal es el Estado el que más ha reforzado este papel en el último año. Las plantillas de la Administración central han aumentado a un ritmo superior al 4%, prácticamente el doble que el conjunto de la economía. El Estado ya cuenta con 480.753 trabajadores, unos 21.000 más que hace doce meses. Por su parte, las comunidades autónomas tienen registrados a 1,9 millones de ocupados tras crecer un 3% desde hace un ejercicio. Y en los ayuntamientos hay 752.000 trabajadores, un 1,9% más en este periodo.

El peso de los trabajadores públicos se sitúa en el entorno del 14,3% de los afiliados a la Seguridad Social, prácticamente tres décimas más que hace cinco años. La mayoría siguen siendo funcionarios, con plaza por oposición. Pero, al mismo tiempo, se da la circunstancia de que la administración registra la mayor tasa de temporalidad laboral de España, con una eventualidad superior al 25% de sus plantillas, frente a poco más del 10% del resto de las empresas, que sí han acabado con este tipo de prácticas al contratar.

Estas cifras refuerzan la inercia con la que se mueve el mercado laboral español a pesar de ser noviembre. En esta ocasión, se han perdido 14.358 empleos. El mercado laboral sigue sin poder quitarse uno de los hándicap que siempre le han acechado: la dependencia de las actividades vinculadas a la restauración y al turismo. Solo en este mes han dejado de trabajar en la hostelería 116.662 ciudadanos. Esa reducción se ha comido cualquier atisbo de mejora en otras actividades como en el comercio, con 23.905 empleos más, gracias al inicio de las campañas de Navidad y Black Friday. A pesar de estos datos, CEOE alerta sobre la disminución de la productividad por las ausencias laborales y una mala gestión de los permisos laborales.

España, a la cabeza del paro europeo La tasa de paro de la Unión Europea se mantuvo estable en octubre por sexto mes consecutivo en el 6%, aunque España continúa erigiéndose como el país con mayor nivel de desempleo entre los 27, con un 10,5% de población activa en paro, según Eurostat. Hasta octubre había 13,35 millones de personas que carecían de un puesto de trabajo en Europa. Este ratio supone un aumento mensual de 32.000 desempleados, aunque ha subido en 517.000 personas en el último año. Junto a España, las tasas más altas de paro se situaron en Finlandia, con un 9,8%; y Suecia, con un 9%. Las menores cifras se sitúan en Malta, con un 3,1%; así como en Chequia y Polonia, con un 3,2%.

Por su parte, el número de personas desempleadas se ha reducido en 18.805 ciudadanos en un mes. Respecto al dato de hace un año, el paro registrado en el SEPE ha descendido en 161.057 trabajadores, situándose en los 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde el año 2007.