El empleo público refuerza su peso en el mercado laboral frente a la empresa privada

El número de afiliados de las administraciones ha crecido un 3% en un año, superando la barrera de los tres millones, frente al alza del 2,3% del resto de empresas

El sueldo de los funcionarios subirá un 11,4% entre 2025 y 2028 tras el pacto entre el Gobierno y los sindicatos

Opositores en una prueba de acceso
Opositores en una prueba de acceso
José María Camarero

El crecimiento de los datos de empleo ha encontrado en la máquina de contrataciones de trabajadores públicos un pilar al que se ha aferrado el mercado laboral por encima del resto de empresas del sector privado, cuya evolución va a un ritmo ... mucho menor que el del conjunto de las administraciones, sobre todo el Estado. En el último año, el número de trabajadores públicos ha aumentado a un ritmo del 3%, por encima del 2,4% que lo ha hecho la media de afiliados a la Seguridad Social, y del 2,3% registrado en el sector privado.

