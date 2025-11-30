Suscribete a
ABC Premium

Tu empleo, ¿en poder de un algoritmo? los recursos humanos ya usan la IA para contratar y despedir

Control de productividad, de turnos, ascensos, extinciones... las herramientas inteligentes han llegado para cambiarlo todo en el mercado laboral

Son muchos los expertos que insisten en los desafíos éticos, como la privacidad de los datos o la perpetuación de sesgos

Junts bloquea la agenda social del Gobierno: no apoyará medidas que dañen a la empresa

Una planta de Amazon
Una planta de Amazon ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hace unas semanas la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, destapaba la caja de los truenos y avisaba a las grades tecnológicas «se llamen Uber, Cabify, Amazon» de que la Inspección ya vigila el «uso del control algorítmico». Díaz fue especialmente dura con la firma ... fundada por Jeff Bezos y dijo que no iba a «consentir» el «modelo Amazon de trabajar 120 horas a la semana, de tener pulseras de vigilancia para saber el tiempo que el empleado va al baño, algo que no solo hace Amazon». La advertencia venía precedida del anuncio de un ERE en esta tecnológica para 1.200 empleados y destapaba uno de los principales tabúes del mercado laboral actual: el uso de la IA.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app