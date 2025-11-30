Tu empleo, ¿en poder de un algoritmo? los recursos humanos ya usan la IA para contratar y despedir

Hace unas semanas la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, destapaba la caja de los truenos y avisaba a las grades tecnológicas «se llamen Uber, Cabify, Amazon» de que la Inspección ya vigila el «uso del control algorítmico». Díaz fue especialmente dura con la firma ... fundada por Jeff Bezos y dijo que no iba a «consentir» el «modelo Amazon de trabajar 120 horas a la semana, de tener pulseras de vigilancia para saber el tiempo que el empleado va al baño, algo que no solo hace Amazon». La advertencia venía precedida del anuncio de un ERE en esta tecnológica para 1.200 empleados y destapaba uno de los principales tabúes del mercado laboral actual: el uso de la IA.

Los sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones que afectan a las personas ha llegado para cambiarlo todo. Los algoritmos ganan terreno a paso de gigante y lo hacen no sólo en el campo de la medicina o la informática, han llegado a los recursos humanos como un tsunami que terminará forjando una nueva cultura laboral.

Gigantes como Microsoft o el propio Amazon ya usan estas herramientas para optimizar procesos de selección y reclutamiento de personal, y son cada vez más las que lo hacen para controlar la productividad, organizar turnos, para vigilar e incluso para despedir. Son sistemas algorítmicos complejos para la gestión automatizada de decisiones en áreas como la contratación, que comienzan a replicarse en las empresas españolas de una cierta dimensión.

Las primeras en hacerlo fueron las plataformas digitales para, por ejemplo, sus sistemas de reparto, pero su uso se ha ido extendiendo progresivamente a sectores como la logística, los servicios financieros, el comercio y la hostelería, un proceso que ya no tiene vuelta atrás que ha encendido todas las alarmas. Para expertos estos algoritmos llevan aparejados desafíos éticos, como la privacidad de los datos o la posibilidad de perpetuar sesgos, amenazas que exigen protocolos para tomar decisiones adecuadas.

Para Francisco Aranda, presidente de la patronal logística UNO, los algoritmos mejoran el mundo del trabajo y la productividad de las empresas. «Son -dice- un aliado para el empleador y el empleo» y , por lo tanto, «es preciso regular adecuadamente su uso en la negociación colectiva».

Objetividad en las decisiones

Explica que estos sistemas procesan grandes volúmenes de datos (horarios, desempeño, vacaciones...) más rápido que las personas, reduciendo tareas administrativas y permitiendo que los equipos se enfoquen en actividades estratégicas y de mayor valor añadido. Reseña el dirigente empresarial que, al mismo tiempo, la IA «aporta objetividad a muchas decisiones, como la selección de personal, la evaluación de desempeño o la asignación de tareas, lo que «contribuye a procesos más justos y uniformes. Es decir, las decisiones basadas en datos concretos, en lugar de en intuiciones o sensaciones personales, reducen el sesgo humano y favorecen un trato mucho más justo».

«Los algoritmos han venido para mejorar el mundo del trabajo y la productividad de las empresas», dice Francisco Aranda, presidente de UNO

Aranda recalca que, a través de modelos predictivos, se anticipan necesidades de capital humano, picos de demanda o riesgos laborales, lo que contribuye a mejorar la calidad del empleo y la competitividad empresarial. «Esto -relata- ayuda a planificar mejor y evita sobrecargas de trabajo, lo mismo que automatizar procesos repetitivos reduce errores, optimiza recursos de la empresa y elimina trabajos más penosos».

Para el presidente de UNO, se trata, en definitiva, de una herramienta que «viene a mejorar» y rechazarla «significa ponerle frenos al avance a la innovación de la que todos salimos ganando». Y concluye que los algoritmos están demostrando que las empresas más digitalizadas pueden ofrecer mejores salarios porque son más productivas.

Despliegue con garantías

Para Cristina Orejas, directora del área jurídico laboral y recursos humanos de Grant Thornton España, la incorporación de la IA en las organizaciones exige «respetar un conjunto de reglas del juego claras, seguras y procedimentadas, que garantizan tanto la validez jurídica de las decisiones como la protección de los derechos de las personas trabajadoras». Recuerda que la normativa vigente —desde el reglamento general de Protección de Datos y la Ley de Protección de Datos, hasta la Ley Rider y el nuevo Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial— establece obligaciones para cualquier empresa que utilice algoritmos en procesos que afecten a condiciones de trabajo.

Orejas relata que «la inteligencia artificial ofrece un enorme potencial para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión laboral, pero sólo puede desplegarse con garantías si se integra dentro de un marco jurídico claro, transparente y respetuoso con los derechos fundamentales». «Las empresas -dice- deben avanzar hacia modelos de IA responsables, auditables y supervisados, en los que la tecnología complemente —y no sustituya— la capacidad crítica humana». Añade que la clave no es acelerar la automatización, sino hacerlo con criterios éticos, controles adecuados y una trazabilidad completa de los algoritmos utilizados.

No sin intervención humana

En Europa son dos las normas de control del uso algorítmico. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, pendiente de desarrollo completo el año próximo, determina cuáles son los ámbitos de «alto riesgo», en el uso de la IA, entre los que incluye el laboral. Y la directiva europea sobre el trabajo en plataformas impide, por ejemplo, que las empresas tomen decisiones basadas sólo en decisiones algorítmicas, sin intervención humana.

En España, el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 64 indica que los comités de empresa deben «ser informados por la empresa de los parámetros, reglas e instrucciones en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles». No hacerlo constituiría una infracción grave.

Luego está la Ley orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, norma que en su artículo 88, regula el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral.

La norma europea sitúa el uso de la IA en el trabajo entre los ámbitos de «alto riesgo»

Elena Martín, asociada senior en MAIO Legal, señala que desde su despacho llevan tiempo observando como los algoritmos y la inteligencia artificial se están incorporando «aceleradamente» a la gestión de las relaciones laborales y que estas herramientas ofrecen «ventajas notables en eficiencia y objetividad». «Bien implementadas, reducen cargas administrativas y atenúan la subjetividad inherente en la toma de decisiones, aportando más imparcialidad en la gestión del personal», añade.

Pero esta experta alerta de los riesgos, «que deben ser correctamente identificados y gestionados», como los sesgos derivados de una elección inadecuada de los criterios, o falta de transparencia.

Cumplimiento de las normas

La protección de datos con el uso de la IA preocupa a los expertos. Guillermo Hidalgo, counsel y responsable de ciberderecho de MAIO Legal recuerda que según el nuevo reglamento europeo de inteligencia artificial, los algoritmos utilizados en el ámbito laboral «no son solo una cuestión tecnológica, sino de cumplimiento normativo estricto, sin olvidar las implicaciones que tienen en protección de datos».

Recuerda que cuando estos sistemas afectan de forma significativa a los derechos de los trabajadores «tienden a encajar en las categorías de alto riesgo». Alude a la gestión sistemática de riesgos, a una documentación técnica robusta, calidad y gobernanza de los datos, a una supervisión humana efectiva y a evaluaciones de impacto sobre derechos fundamentales.

El mensaje para las empresas es muy claro según este experto: «No basta con que el algoritmo funcione; debe ser explicable, auditable y controlable, de forma que cualquier decisión relevante siga siendo, en última instancia, asumible y justificable por la organización, y no por una 'caja negra' algorítmica».

Son, por tanto, muchos los beneficios de la IA en los recursos humanos, muchos también los peligros. Y, como ha dicho, Bezos, hay un tipo de trabajador al que esta tecnología jamás podrá sustituir: aquel que posee la capacidad de inventar. La creatividad diferencia a las personas de las máquinas y definirá el futuro del empleo.