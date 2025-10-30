Suscribete a
Las eléctricas piden al Gobierno de manera oficial mantener abierta la central de Almaraz

Iberdrola, Endesa y Naturgy ya han hecho lo que les reclamaba el Ejecutivo: una solicitud formal de prórroga hasta 2030

Este proceso, curiosamente, irá en paralelo con la tramitación administrativa del cierre de la planta

Central nuclear de Almaraz
Central nuclear de Almaraz GUILLERMO NAVARRO
Raúl Masa

El futuro de la energía nuclear en España abre un nuevo camino. Y, en esta ocasión, será como el Gobierno quería: con una petición formal de las propietarias de la central nuclear de Almaraz para prolongar su vida útil. De esta forma, Iberdrola, Endesa ... y Naturgy empezarán una negociación con el Ejecutivo para que 2027 no sea el último año de la planta.

