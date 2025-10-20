Suscribete a
ABC Premium

Las eléctricas pedirán al Gobierno mantener abierta Almaraz

El Ejecutivo se verá obligado a dar una respuesta y exponer su postura sobre el futuro nuclear

Tras el apagón se ha avivado la necesidad de mantener en uso esta tecnología

Central nuclear de Almaraz
Central nuclear de Almaraz GUILLERMO NAVARRO
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Semana clave para conocer, por fin, el futuro de la central nuclear de Almaraz y, como poco, de las bases de todo el parque atómico español. Los dueños de las plantas tendrán su reunión mensual en la que todos están de acuerdo en ... pedir al Gobierno alargar la vida útil de las centrales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app