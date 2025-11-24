Suscribete a
EE.UU. se resiste a reducir los aranceles al acero hasta que la UE no alivie la presión contra los gigantes tecnológicos

La Administración Trump pide a Sefcovic que los Veintisiete relajen la legislación europea para servicios y mercados digitales

La UE confirma que EE.UU. no le comunicó su plan para Ucrania y que trabajará con Zelenski para una paz «justa»

El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, habla ante flanqueado por el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rassmussen, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic.
El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, habla ante flanqueado por el ministro de Asuntos Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rassmussen, y el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic. afp

Los responsables comerciales de la Administración Trump, Howard Lutnick y Jamieson Greer, han descartado avanzar hacia un arancel reducido para el acero y el aluminio mientras la UE no dé pasos para atender sus demandas en la cuestión tecnológica. En tanto, han insistido este ... lunes, durante sus contactos con la Comisión Europea y los Veintisiete en Bruselas, en reclamar una relajación de la legislación europea para servicios y mercados digitales por considerar que persiguen a los gigantes tecnológicos americanos.

