La UE reduce a la mitad su superávit comercial con EE.UU. tras aplicarse el arancel del 15%

Las empresas europeas han asumido un golpe de 9.367 millones de euros durante el primer mes de aplicación del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y los EE.UU., que desde el pasado siete de agosto obliga a las compañías del Viejo ... Continente a pagar un arancel básico del 15% en ese país, sin que se hayan modificado las tasas a este lado del Atlántico. Casi 10.000 millones, esa es la diferencia entre las exportaciones comunitarias a EE.UU. el pasado agosto (32.898 millones de euros) con respecto al mismo mes de 2024 (42.265 millones), según datos publicados hoy por Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea.

Se trata de una caída del 22% en las ventas que no se ve compensada por las importaciones estadounidenses a la UE, que aunque también cayeron, lo hicieron un discreto 1,9% (hasta los 26.400 millones). Con todo, la balanza comercial se sitúa en 6.484 millones de euros a favor de la UE, lejos de los 15.328 millones de agosto de 2024. Esto significa que el superávit comercial de la UE con su socio al otro lado del Atlántico ha caído un sensacional 57%. En atención a la lógica del presidente Donald Trump, que siempre ha tratado los déficits comerciales como un lastre para su economía, puede tomarse como un éxito por su parte.

Noticia Relacionada Moncloa se parapeta tras la UE para esquivar el «castigo» de Trump a España Ainhoa Martínez El Gobierno se afana en trasladar imagen de normalidad con EE.UU., pero mantiene el desafío del 2%

A pesar de su espectacularidad, el dato no ha sorprendido en demasía a los analistas, pues lo cierto es que desde que el nuevo inquilino de la Casa Blanca iniciara su guerra comercial, el diferencial entre las compras y las ventas al otro lado del Atlántico no ha dejado de reducirse. En julio el superávit cayó un 27% en términos interanuales, y en junio, un 48%. En mayo, en cambio, el dato escaló un 29%, dado que muchas compañías adelantaron ventas a la espera de que la hostilidad comercial se tradujera en algo concreto.

Finalmente, el pasado 27 de julio las partes llegaron a un acuerdo definitivo, cuyos términos muchos consideraron una claudicación por parte de la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen. A partir de ahí, está por ver cómo avanza el comercio bilateral en los meses venideros, pues el nuevo estatus comercial no empieza demasiado bien para la parte europea. Aunque, a esto último, cualquier economista añadiría que para la americana tampoco, dado que las empresas y ciudadanos de ese país también asumirán el golpe en forma de inflación y, posiblemente, retroceso del crecimiento económico.

La UE firma un mal agosto en mercados clave

Más allá del mercado estadounidense, en líneas generales la UE no firmó un buen agosto, pues el déficit con el resto del mundo se amplió hasta los 5.800 millones de euros, frente a los 2.400 del mismo mes de 2024. Esto se debe a una mayor caída de las exportaciones (-6,7%) que de las importaciones (-4,9%), hecho que se justifica tanto por el retroceso en las ventas a EE.UU. como en otros mercados clave, sobre todo China, donde un desplome del 11% en las ventas amplió el déficit comercial con ese país hasta los 28.881 millones.

Otro hecho que se desprende de estos datos es que la actual incertidumbre geopolítica y comercial ha enfriado las transacciones con todo el mundo y lo ha hecho en las dos direcciones, pues los Veintisiete retroceden tanto en ventas como en compras. Por sectores, los más afectados por el frenazo fueron la industria química, que redujo su superávit comercial en cerca de 5.000 millones, hasta los 15.300 millones, y la industria de maquinaria y automovilística, cuyo superávit se redujo hasta los 7.200 millones frente a los 11.000 millones del año anterior.