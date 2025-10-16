Suscribete a
trump gana la guerra por las balanzas

La UE reduce a la mitad su superávit comercial con EE.UU. tras aplicarse el arancel del 15%

Las empresas europeas asumen un golpe de 9.367 millones de euros en pérdida de exportaciones en agosto, primer mes de aplicación del acuerdo que puso fin a la guerra arancelaria

Trump y Von der Leyen pactan aranceles del 15% para Europa

Un buque de carga en el puerto de Oakland, California
Xavier Vilaltella

Madrid

Las empresas europeas han asumido un golpe de 9.367 millones de euros durante el primer mes de aplicación del nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y los EE.UU., que desde el pasado siete de agosto obliga a las compañías del Viejo ... Continente a pagar un arancel básico del 15% en ese país, sin que se hayan modificado las tasas a este lado del Atlántico. Casi 10.000 millones, esa es la diferencia entre las exportaciones comunitarias a EE.UU. el pasado agosto (32.898 millones de euros) con respecto al mismo mes de 2024 (42.265 millones), según datos publicados hoy por Eurostat, el organismo estadístico de la Comisión Europea.

