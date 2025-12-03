Suscribete a
Economía ultima límites a los intereses que se pueden cobrar en créditos al consumo y tarjetas

La medida procede de una directiva europea que debería haberse transpuesto el pasado 20 de noviembre

España enfila los 10.000 millones de pagos con tarjeta bajo el debate de la soberanía europea

Un usuario paga con tarjeta en un comercio
Un usuario paga con tarjeta en un comercio ABC
Daniel Caballero

Daniel Caballero

El Ministerio de Economía se prepara para poner coto a los intereses abusivos en los créditos al consumo. Intereses que en casos como los de las llamadas tarjetas 'revolving' han llegado a ser incluso superiores al 1.000% cuando había impagos por parte del consumidor ... . El objetivo del Gobierno es establecer algún tipo de límite para evitar que se puedan fijar tipos de interés muy altos pero todavía no concretan cómo se bajará al detalle esa intención.

