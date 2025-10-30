Suscribete a
La economía se desacelera por el sector exterior, en su peor registro desde el Covid

La demanda externa resta 6 décimas al PIB trimestral, que crece un 0,6% frente al 0,8% anterior

El consumo y la inversión compensan el frenazo de las exportaciones por la geopolítica mundial

Fábrica de Seat en Martorell
Fábrica de Seat en Martorell EP
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

Estancamiento de la productividad, elevada tasa de paro, final de los fondos Next Generation o ralentización del turismo. A la lista de factores que hacen tambalear los cimientos de los buenos datos macroeconómicos que luce España desde hace tres años, desde ayer hay que ... sumar el comercio exterior, que en el segundo trimestre del año le restó 6 décimas al PIB y lo arrastró a un avance del 0,6%intertrimestral, dos décimas menos que en abril-junio, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). El dato es positivo y en principio no se espera que impida que nuestro país crezca un 3% este año, que es la estimación de organismos oficiales y firmas de análisis, pero ilustra que España no se librará de sufrir los efectos nocivos de la parálisis económica que atenaza a la Unión Europea y la guerra comercial impuesta por la nueva Casa Blanca. Si la situación se agrava, incluso, la ralentización económica podría llegar antes de lo esperado.

