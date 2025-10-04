Suscribete a
El 'ecommerce' para mascotas se especializa y diversifica

El boom del sector se consolida con nichos como viajes, moda de lujo, servicios de taxi o 'pet tech' y apuestas como las suscripciones o las especies exóticas

El lucrativo bocado innovador de la alimentación de mascotas

La firma de accesorios exclusivos Mascoboutique es un ejemplo del impacto de un modelo híbrido en el negocio de las mascotas
Iciar Miner

Lo que antes se reducía a pienso, correas y juguetes básicos se ha transformado en un amplio mercado especializado gracias al impulso del comercio electrónico. Ya no hablamos sólo de perros y gatos como animales de compañía, sino que existe una amplia gama de mascotas ... que tienen su nicho de mercado. La digitalización no solo ha facilitado el acceso a productos que antes resultaban impensables, sino que ha dado lugar a un nuevo consumidor, mucho más exigente, que está dispuesto a invertir en el bienestar de sus animales de compañía, ya sean perros, gatos, hurones, reptiles, peces o aves exóticas.

