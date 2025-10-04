El 'ecommerce' para mascotas se especializa y diversifica

Lo que antes se reducía a pienso, correas y juguetes básicos se ha transformado en un amplio mercado especializado gracias al impulso del comercio electrónico. Ya no hablamos sólo de perros y gatos como animales de compañía, sino que existe una amplia gama de mascotas ... que tienen su nicho de mercado. La digitalización no solo ha facilitado el acceso a productos que antes resultaban impensables, sino que ha dado lugar a un nuevo consumidor, mucho más exigente, que está dispuesto a invertir en el bienestar de sus animales de compañía, ya sean perros, gatos, hurones, reptiles, peces o aves exóticas.

Aunque lejos aún de países como Reino Unido, donde el canal online supera el 30%, la tendencia en venta en 'ecommerce' es claramente ascendente. El crecimiento se concentra en categorías de reposición y volumen, como la alimentación y las arenas, donde la comodidad y las suscripciones marcan la diferencia, analiza Ignasi Solana, secretario general de la Asociación Española de distribución de productos de Animales de Compañía (Aedpac) y fundador de Itvet. Sin embargo, el canal físico sigue siendo clave para el consejo especializado, la experiencia de compra y los servicios añadidos.

Obviamente, la alimentación se encuentra en la principal tendencia de consumo. Y aunque podía parecer que el mercado estaba ya saturado, lo cierto es que siguen surgiendo proyectos como la premiumización y salud (con el auge de dietas funcionales, alimentos frescos, suplementos y nutracéuticos) que demuestran que había espacio para innovar.

Albane Sabatier, cofundadora de Food for Joe, lo resume con claridad al explicar que «encontramos que faltaba una nutrición más natural para nuestros peludos y decidimos crear un producto de calidad aquí en Galicia, utilizando ingredientes de proximidad, siempre con el aval de nuestro equipo de veterinarias que diseñan las fórmulas». Su propuesta rompe con la idea clásica del pienso como bolitas secas, apostando por un modelo de comida cocinada al vacío y a baja temperatura para preservar todos los nutrientes esenciales.

«Al estar libres de conservantes añadidos, tiene una conservación óptima de hasta 60 días en refrigeración y un año en el congelador». Pero sin duda, su modelo de suscripción es su gran pilar de crecimiento. «Hoy representa alrededor del 80% de nuestra facturación. Con un sistema flexible el cliente puede darse de baja en cualquier momento sin complicaciones, y quienes mantienen el compromiso con nosotros reciben un precio más asequible que si lo compraran en otros canales», explican desde la compañía. La empresa también ofrece la posibilidad de compras puntuales online sin necesidad de suscripción que prefieren probar antes de comprometerse. «Representa un volumen menor de ventas –explica Albane–, pero cumple la función de reforzar la idea de que Food for Joe debe estar disponible donde estés y cuando quieras».

Ese gesto de cuidar la procedencia de los ingredientes o la forma en la que se entrega un pedido refleja hasta qué punto ha cambiado nuestra relación con los animales. Cada vez dedicamos más parte del presupuesto familiar a su cuidado, no solo en lo esencial, sino también en servicios que buscan mejorar su salud, su bienestar o incluso su entretenimiento. Según recogen los datos, continúan desde Aedpac, «actualmente, hay 9 millones de perros y 7 millones de gatos en los hogares españoles, lo que convierte a las mascotas en un elemento central de la vida diaria en todos los ámbitos sociales».

Y es precisamente esta nueva realidad social la que genera nuevas necesidades al consumidor e impulsa nuevas iniciativas. Desde modelos de suscripción (cajas periódicas personalizadas con productos como juguetes, snacks y accesorios adaptados al tamaño y necesidades de cada mascota), consultas veterinarias online, fiestas temáticas, peluquerías especializadas, expertos en transportes y servicios de taxi, innovaciones tecnológicas o incluso fotógrafos profesionales que retratan la personalidad única de cada mascota, todo apunta a ofrecerles lo mejor posible y cultivar el vínculo con sus dueños.

La tienda física sigue siendo clave para el consejo especializado y la experiencia de compra del cliente

Un ejemplo claro de la especialización del sector lo representa Mascoboutique, un negocio nacido hace más de 30 años de una carencia evidente. «Los clientes con alto poder adquisitivo que venían a la clínica veterinaria de mi padre siempre nos decían que en España no encontraban accesorios para sus perros, solo cuando viajaban a Londres o París. Mi madre empezó entonces a acudir a ferias internacionales y a traer productos exclusivos que aquí no existían», explican desde la firma.

La combinación de tienda física con la online sigue siendo clave para el negocio. Alguien que vive en un pueblo o en una ciudad pequeña no tiene dónde comprar un abrigo o una cama especial para su perro, así que recurren a internet, pero esto también requiere una atención muy personaliza de atención al cliente por la morfología de cada raza. «No es lo mismo un bulldog inglés que no necesita abrigarse, pero sí protegerse de la lluvia con un impermeable, que un teckel, friolero por naturaleza, que requiere prendas mucho más calentitas». En este aspecto, las marcas también convierten la ropa canina en un producto de moda con colecciones que siguen las tendencias de cada temporada.

Experiencias únicas

Y no se trata solo de cuidar a los animales, sino también de compartir experiencias con ellos. Aunque la mayoría de estas propuestas están dirigidas a perros –por ser la mascota más extendida–, empiezan a surgir marcas que apuestan por un enfoque más experiencial. Es el caso de Tgbox, que ofrece planes de turismo, estancias en alojamientos y actividades de educación o bienestar pensadas para que las personas disfruten junto a sus mascotas. Todo puede canjearse a través de su web, en una especie de 'caja de experiencias' adaptada al mundo animal. Esta tendencia de humanización se refleja en el barómetro Hamilton/Aedpac, presentado en IberzooPropet 2025, que revela el dato significativo de que el 49% de los españoles considera a su mascota un miembro más de la familia.

Un cuidado que, junto a la salud mental, también importa en este entorno. Así lo cuenta la veterinaria Lucía Carballeira, @vet.exotica en redes sociales. Especializada en el cuidado y comportamiento de aves exóticas –loros guacamayos, cotorras y periquitos–, ha creado el programa Bienestar 360 como servicio de prevención en el que combina educación, acompañamiento y asesoramiento online. Su propuesta se centra en prevenir y en enseñar a sus dueños a comprender los comportamientos de sus aves, a proporcionarles cuidados adecuados y, en definitiva, a mejorar tanto la calidad de vida del animal como el vínculo emocional que se establece con él. «Los dueños no solo perciben mejoras en el comportamiento de sus loros, sino también tienen la tranquilidad de saber que están cuidándolos correctamente», asegura.

'Tech pet'

Por supuesto, la tecnología también irrumpe en este ecosistema. Ya no hablamos solo de accesorios básicos, sino de dispositivos capaces de transformar la forma en la que cuidamos a nuestras mascotas. Existen comederos automáticos que regulan las raciones de alimento, areneros autolimpiables que, además de mantener la higiene, detectan variaciones en la salud del animal, o cámaras interactivas que permiten vigilar y comunicarse con ellos a distancia. A esto se suman collares con GPS y sensores que registran la actividad o incluso las constantes vitales, junto con herramientas de monitorización que se han incorporado en muchos centros veterinarios. La inteligencia artificial además amplía aún más este horizonte, puntualizan desde Aedpac. «Hoy es posible encontrar algoritmos que interpretan radiografías con precisión, dispositivos portátiles que anticipan posibles problemas de salud, aplicaciones que descifran el lenguaje corporal de los animales y plataformas de telemedicina que evitan desplazamientos innecesarios».

Tampoco hay que olvidar que los 'ecommerce' de mascotas deben cumplir con la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, que prohíbe la venta online de perros, gatos y hurones, recuerdan desde Aedpac. «La venta de estos animales debe realizarse exclusivamente a través de criadores registrados y con licencia, siempre mediante un contrato de compraventa. Para otras especies como peces, roedores, conejos y aves, se pueden vender en tiendas, siempre que los establecimientos cumplan con las normativas de bienestar animal y tengan un registro de identificación de los animales».

Marco legal

En esta línea, tanto los comercios online como los criaderos especializados subrayan que el marco legal no impide la oferta de reptiles, anfibios, alimentos (incluido alimento vivo), terrarios o sistemas de iluminación, siempre que se respeten las exigencias legales y de bienestar. «A través del numero de núcleo zoológico que tiene el establecimiento, se asegura que cumplimos las condiciones necesarias para el cuidado adecuado de los animales y para evitar la propagación de enfermedades», explican.

Aquí, los ejemplares más demandados suelen ser serpientes, lagartos, geckos o tortugas, junto con los accesorios, terrarios, iluminación y alimento vivo necesarios para su mantenimiento. Más que un freno, la normativa ha impulsado una profesionalización, indican. Los comercios y criaderos especializados destacan que la legalidad se ha convertido en un valor añadido para el cliente, que busca seguridad y confianza. «Los animales tienen su documentación reglamentaria y eso da seguridad al cliente a la hora de comprar». El auge de este tipo de mascotas, señalan, se explica tanto por el interés creciente en especies no convencionales como por la mayor oferta digital.