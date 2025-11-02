Ecofunerales, o cómo llevar la conciencia verde hasta el último adiós

Si durante años despedir a los nuestros seres queridos era un acto íntimo y religioso, hoy empieza a convertirse en un adiós también con conciencia medioambiental y emocional. Ataúdes fabricados con materiales biodegradables y maderas certificadas o de cartón reciclado, bolsas herméticas como alternativa ... al zinc, urnas realizadas con materiales naturales como huesos de aceituna, arena o sal, filtros en los hornos crematorios para reducir la emisión de metales pesados, vehículos eléctricos o híbridos en los traslados y el uso de plantas vivas en las coronas tradicionales son algunas de las alternativas que aplica el sector. Desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) su secretario general, Alejandro Quinzán, explica que el sector ha avanzado más de lo que la gente imagina, pero «todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar una sostenibilidad entendida en su sentido más profundo».

Según detalla, la cremación ya supera el 80% en grandes ciudades, lo que ha obligado a implementar medidas de control ambiental. «La incineración produce emisiones, pero existen regulaciones muy estrictas. Hoy todos los hornos incorporan filtros de manga para reducir al mínimo las partículas metálicas», señala. También se han mejorado los materiales de los féretros, de hecho, «las maderas están cada vez menos tratadas, con trazabilidad certificada y sin barnices sintéticos, siendo la opción que ya eligen la mayoría de las familias».

Mirada global

No obstante, insiste en que la verdadera sostenibilidad exige una mirada global. También necesitamos una regulación clara y homogénea, porque hoy en España «cada comunidad tiene su propia normativa funeraria». Esta falta genera vacíos y contradicciones ya que algunos municipios permiten esparcir cenizas en el campo, otros lo prohíben por considerarlas residuos, y la inhumación directa (enterrar el cuerpo sin ataúd) sigue sin estar permitida, salvo en casos religiosos muy concretos y bajo autorización sanitaria.

En paralelo a esta transformación técnica, también está cambiando la manera en que despedimos a nuestros seres queridos. «La gente busca despedidas más íntimas, personalizadas y con significado», apunta Quinzán. Los últimos datos publicados en el informe 'Radiografía del Sector Funerario 2025' de Panasef, indica que cada día fallecen en España una media de 1.000 personas y más de la mitad (50,11%) son incineradas. Ante esta realidad muchas familias se plantean ¿qué hacemos ahora con las cenizas? Y en este punto, los bosques memoriales, las ceremonias en el mar o los espacios naturales se consolidan como nuevas formas de cerrar el ciclo de la vida.

Nueva corriente

Si el lugar elegido es el mar, Cenizas Mediterráneo ofrece ceremonias de entrega de cenizas en las principales ciudades de la costa mediterránea, priorizando la sostenibilidad y la conexión emocional. Se trata de una evolución natural, explican, sobre todo entre las generaciones más jóvenes, que prefieren despedidas más personales y sostenibles. «Nuestra experiencia nos muestra que estas despedidas son más emotivas que tristes, más naturales, donde algunos familiares comparten unas palabras o recuerdos». Su servicio se rige por un estricto respeto al medioambiente y la normativa vigente. Estas ceremonias están reguladas y deben realizarse con autorización previa, en lugares determinados y urnas biodegradables homologadas, según la Ley 41/2010 de Protección del Medio Marino. Tampoco se permite arrojar al mar objetos, tan solo pétalos naturales de flores. «Nosotros gestionamos todos los trámites, para que la familia solo se concentre en despedirse», apunta su CEO Albert Vidal. «Son servicios, personalizados y respetuosos, que pueden realizarse con o sin presencia familiar, y reciben posteriormente un plano con las coordenadas del punto donde se depositaron las cenizas».

Otra propuesta ligada al mar llega desde Cádiz. Valkyrias del Mar, «cree que cada despedida puede convertirse en una oportunidad para generar vida y preservar el equilibrio de nuestro planeta». Convirtiendo las cenizas funerarias en biótopos submarinos o arrecifes implantados, fomentan la repoblación de biodiversidad marina y generan un impacto positivo en los ecosistemas oceánicos.

En tierra firme, y con la misma filosofía de reforestación, Recordarmiárbol, una empresa reciente de apenas un año, propone integrar las cenizas plantando árboles autóctonos, pinos albares, en zonas naturales degradadas. Su fundador, Javier, explica que el proyecto se desarrolla en las cercanías de Coca (Segovia), en un área afectada por un incendio forestal. «Los permisos que obtuve de la Junta de Castilla y León son para reforestar y ofrecer este tipo de servicio. El objetivo no es crear un cementerio al aire libre, sino recuperar el bosque y devolverle algo a la tierra», aclara. «Utilizamos urnas biodegradables elaboradas con papel compostable que se degrada de forma natural con la humedad y el paso del tiempo, de esta manera el árbol crece de manera independiente, a unos centímetros de las cenizas. Esta separación es clave, porque como señala, las cenizas no aportan nutrientes al suelo ni benefician al árbol. Aquí todo está diseñado para que el entorno mantenga su equilibrio ecológico. No se permite depositar recuerdos personales, flores secas ni lápidas. «Queremos que cada árbol sea simplemente símbolo de vida».

La compañía Recordarium ofrece plantar árboles con las cenizas de un ser querido

En el bosque de Recordarium, a los pies del árbol elegido o plantado, se pueden ubicar placas sostenibles personalizadas en tres tamaños diferentes

Aunque todavía se trata de una iniciativa incipiente que necesita cambio de mentalidad se percibe ya como un cambio cultural. «La gente empieza a abrir la mente, sobre todo personas de ciudad que buscan una despedida más coherente con su forma de vivir, en contacto con la naturaleza».

Si lo que se busca es un espacio abierto, Recordarium, un bosque memorial en el sur de Madrid, ofrece una alternativa igual de simbólica, enterrar las cenizas al pie de un árbol. Su fundadora, Ana González, explica que este cambio responde tanto a un desapego de la frialdad de los cementerios como a una mayor conciencia ecológica. «Cada vez menos personas quieren vincular la muerte con tristeza y buscan es una ceremonia más natural, esperanzadora y simbólica». El modelo que proponen es perpetuo y sostenible, sin necesidad de concesiones temporales ni mantenimiento costoso. «En un mismo árbol pueden reposar hasta diez miembros de una familia. No hay mármol, ni flores artificiales, solo madera, tierra y naturaleza». Para González, el valor está en las sensaciones. «Muchos llegan con la angustia del duelo y se despiden con serenidad».

En el eco-columbario de Recordarmiárbol las cenizas se integran en la tierra para reforestar un área afectada por un incendio forestal, reduciendo así la huella de carbono

Aclarar términos

Sin embargo, conviene no confundir términos. Ecológico no siempre significa sostenible. La sostenibilidad implica demostrar, con datos y certificaciones, que el impacto es menor y se mantiene en el tiempo. Como advierte Félix García Pedroche, CEO de Funeco, «ninguna cremación puede considerarse ecológica, porque en el momento en que se destruye la materia biodegradable, no hay aporte a la biodiversidad». Suproyecto propone un método de inhumación vertical en ataúdes ecológicos, al pie de árboles, que permitiría transformar los cementerios en pulmones verdes. «Diseñamos una máquina de deshidratación de cadáveres que extrae los líquidos del cuerpo evitando la contaminación del suelo y los acuíferos».

Funeco cuenta con la homologación del Instituto Anatómico Forense y la Dirección General de Sanidad pero aún no ha podido ponerlo en marcha por falta de apoyo financiero. «Sería el entierro más sostenible posible ya que ocupa poco espacio, no requiere lápidas y convierte cada área forestal en un enclave natural. La ventaja adicional, además, es que el ADN se conserva, a diferencia de la cremación, lo que tiene incluso interés forense»