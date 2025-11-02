Suscribete a
Ecofunerales, o cómo llevar la conciencia verde hasta el último adiós

Aunque de modo lento y frenadas por la disparidad legal, las prácticas que entienden la sostenibilidad de un modo profundo y amplio siguen avanzando

Las urnas que ofrecen Cenizas Mediterráneo destinadas a ser depositadas en el mar están homologadas y son de sal altamente soluble o de barro
Iciar Miner

Si durante años despedir a los nuestros seres queridos era un acto íntimo y religioso, hoy empieza a convertirse en un adiós también con conciencia medioambiental y emocional. Ataúdes fabricados con materiales biodegradables y maderas certificadas o de cartón reciclado, bolsas herméticas como alternativa ... al zinc, urnas realizadas con materiales naturales como huesos de aceituna, arena o sal, filtros en los hornos crematorios para reducir la emisión de metales pesados, vehículos eléctricos o híbridos en los traslados y el uso de plantas vivas en las coronas tradicionales son algunas de las alternativas que aplica el sector. Desde la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) su secretario general, Alejandro Quinzán, explica que el sector ha avanzado más de lo que la gente imagina, pero «todavía queda un largo camino por recorrer para alcanzar una sostenibilidad entendida en su sentido más profundo».

