Ecodiseñadores, así trabajan las figuras transversales que dan forma a la transformación circular

Uniendo ingeniería, conciencia ambiental y creatividad, este perfil, capaz de pensar en todo el ciclo de vida de los productos, ya es diferencial en las empresas

Ecodiseño, o cómo forjar la sostenibilidad desde el minuto cero

Laura Sánchez

En la intersección entre la ingeniería, la creatividad y la conciencia ambiental, en los últimos años ha surgido una figura profesional clave para la industria del siglo XXI: el ecodiseñador, en el que convergen el enfoque técnico y estratégico y cuyo trabajo impregna la ... concepción, producción y comunicación de los productos. Los ecodiseñadores no solo piensan en cómo fabricar de forma más eficiente, sino en cómo sus decisiones inciden sobre los recursos, los procesos industriales, los hábitos de consumo la huella ambiental de todo lo que llega al mercado. En un contexto regulado por la nueva legislación europea sobre productos sostenibles, estos profesionales se han convertido en el engranaje humano que permite hacer realidad la economía circular.

