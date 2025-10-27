Ecodiseñadores, así trabajan las figuras transversales que dan forma a la transformación circular

En la intersección entre la ingeniería, la creatividad y la conciencia ambiental, en los últimos años ha surgido una figura profesional clave para la industria del siglo XXI: el ecodiseñador, en el que convergen el enfoque técnico y estratégico y cuyo trabajo impregna la ... concepción, producción y comunicación de los productos. Los ecodiseñadores no solo piensan en cómo fabricar de forma más eficiente, sino en cómo sus decisiones inciden sobre los recursos, los procesos industriales, los hábitos de consumo la huella ambiental de todo lo que llega al mercado. En un contexto regulado por la nueva legislación europea sobre productos sostenibles, estos profesionales se han convertido en el engranaje humano que permite hacer realidad la economía circular.

Las universidades y las empresas lo saben. En los últimos años, los planes de estudio y las estructuras de innovación se han reconfigurado para formar y acoger a esta nueva generación de diseñadores e ingenieros que ya no pueden entender su trabajo sin un componente ético y ambiental. En la Universitat Politècnica de Catalunya, el compromiso con la sostenibilidad está presente desde hace décadas. «La UPC fue pionera en este ámbito incluso antes de la creación de los estudios de diseño, con la fundación de la Cátedra Unesco de Sostenibilidad, que situó la sostenibilidad como eje transversal de toda su actividad docente e investigadora», explica Francisco Bermúdez, profesor y coordinador del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo del Producto en la Escuela de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (Eseiaat). Su apuesta, añade, es que la sostenibilidad no se limite a una asignatura o un módulo, sino que impregne toda la experiencia formativa del estudiante.

Desde su experiencia, el objetivo es formar a profesionales capaces de pensar en el ciclo de vida completo de los productos y anticipar su impacto. Para ello, la UPC impulsa el concepto de 'diseño sostenibilista', una evolución natural del ecodiseño tradicional que integra dimensiones ambientales, sociales y económicas. «No se trata solo de reducir el impacto ambiental de los productos, sino de lograr soluciones viables, justas y responsables», sostiene Bermúdez.

Ese enfoque se traduce en una docencia estrechamente vinculada con la realidad del tejido industrial. Los estudiantes trabajan sobre problemas concretos, en colaboración con empresas e instituciones, a través de proyectos como los Creative Labs, desarrollados junto al grupo Volkswagen, o iniciativas como el Joint Lab y el Living Lab, impulsadas con el Ayuntamiento de Terrassa. En ellos, los futuros diseñadores se enfrentan a los desafíos de innovar en contextos reales, buscando el equilibrio entre sostenibilidad, viabilidad técnica y aceptación social.

Esfuerzo ineludible

En la Universidad de Zaragoza, el profesor Ignacio Gil lleva años aplicando esa lógica en un terreno donde el ecodiseño es ya ineludible: el del envase. «Los envases son productos especiales: muy abundantes, de vida útil corta y con un consumo enorme de materia prima. Hoy es inconcebible diseñar un envase sin una perspectiva de ecodiseño», afirma.

Gil imparte la asignatura Envase y Embalaje dentro del Grado en Ingeniería de Diseño Industrial, donde los estudiantes aprenden a aplicar estrategias de diseño sostenible y circular, analizan materiales y realizan estudios sobre percepción del consumidor. En paralelo, impulsa proyectos de investigación centrados en cómo los criterios de sostenibilidad influyen en las decisiones de compra y en la experiencia del usuario. «La investigación demuestra que el envase influye decisivamente en la decisión de compra. Por eso es crucial entender cómo se perciben las estrategias de sostenibilidad: no todas son aceptadas igual. Reducir materiales suele valorarse positivamente, pero alterar la experiencia de uso genera rechazo», explica. Para Gil, el ecodiseño es mucho más que un conjunto de técnicas o de métricas de impacto. «El éxito del ecodiseño depende de la sensibilidad ambiental y de la capacidad del diseñador para integrar esa conciencia en cada decisión de proyecto», sostiene. Su visión conecta con una idea clave: que el verdadero valor del ecodiseño está en cómo se toman las decisiones. No basta con calcular el ciclo de vida o cambiar un material; hay que pensar en el significado y las consecuencias de cada elección.

Fructífera conexión

Desde su grupo de investigación, Gil colabora con instituciones públicas y privadas -entre ellas Ecoembes y el Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la Cátedra de Naturalización Urbana- para desarrollar proyectos de diseño circular y sostenible aplicados a servicios urbanos. Además, sus estudiantes participan cada año en los Premios Nacionales de Diseño y Sostenibilidad de Envase y Embalaje, donde se enfrentan a retos reales planteados por empresas punteras del sector. Esa conexión entre universidad y empresa, señala, es esencial: «Es ahí donde los futuros ecodiseñadores comprenden que el impacto de su trabajo puede ser inmediato y tangible».

Esa combinación de conocimiento técnico y sensibilidad ética se ha convertido en la base del perfil que demandan las empresas. Según el Consejo General de Ingenieros Industriales, el experto en ecodiseño es ya un rol esencial en la transición hacia la economía circular. El Consejo describe este perfil como multidisciplinar y estratégico, con capacidad para trabajar entre el diseño, la ingeniería y la gestión. Procede con frecuencia de ámbitos como la ingeniería industrial, el diseño de producto, la arquitectura o las ciencias ambientales, y suele completar su formación con másteres en ecodiseño, sostenibilidad o economía circular, además de certificaciones en análisis de ciclo de vida (ACV) y normativa ambiental.

Para este organismo, el futuro del ecodiseñador pasa por combinar habilidades técnicas y blandas: dominar herramientas CAD y criterios de selección de materiales sostenibles, comprender la legislación europea y, al mismo tiempo, saber comunicar y convencer dentro de las organizaciones. «El pensamiento crítico, el trabajo transversal y la visión estratégica alineada con los objetivos ESG son cualidades tan necesarias como el dominio técnico», señalan desde el Consejo.

En cuanto a la retribución que perciben, los perfiles júnior parten de unos 24.000 a 30.000 euros brutos anuales, los intermedios se sitúan entre 35.000 y 45.000 euros, y los puestos de liderazgo pueden superar los 70.000 euros, dependiendo del sector y la especialización. La demanda, apuntan desde el Consejo General de Ingenieros Industriales, crece especialmente en las industrias tecnológicas, de automoción y de gran consumo, donde la sostenibilidad se ha convertido en una ventaja competitiva.

Modelo empresarial

En el ámbito empresarial, pocas compañías ilustran mejor esa evolución que Decathlon. La multinacional francesa, con más de un centenar de tiendas en España, ha convertido el ecodiseño en una pieza estructural de su estrategia de desarrollo de producto. Casi la mitad de su catálogo incorpora ya criterios de ecodiseño. Sus equipos de trabajo reflejan bien el carácter transversal de esta disciplina. «Nuestros diseñadores están a la vanguardia de la redefinición del diseño de producto, con el objetivo principal de reducir el impacto ambiental», explican desde Decathlon España. «Exploran materiales innovadores, procesos de fabricación y ciclos de vida que permitan crear productos intrínsecamente más sostenibles». A su lado, los ingenieros de producto integran los datos de sostenibilidad como un pilar técnico, traduciendo los principios del ecodiseño en especificaciones concretas. «Su experiencia garantiza que la sostenibilidad no sea solo un concepto, sino una realidad práctica en cada producto que llevamos al mercado», aseguran.

El compromiso implica a toda la cadena de valor. Departamentos como marketing o comunicación colaboran con los equipos de diseño e ingeniería para garantizar que la información al cliente sea transparente y rigurosa. Además, los equipos de tienda participan en planes de formación que les permiten explicar de forma veraz las características sostenibles de los productos y orientar al consumidor en su compra. «La formación abarca desde la extracción de materias primas hasta el final de la vida útil del producto», detallan. «Nuestro objetivo es que todas las decisiones se tomen de manera informada, con un criterio de reducción de impacto. El principal reto es garantizar que los productos ecodiseñados mantengan los mismos estándares de calidad y rendimiento técnico que los tradicionales. Algunos materiales sostenibles son más costosos, y ciertas investigaciones aún no son comercialmente viables, pero creemos que es nuestra responsabilidad impulsar la evolución del mercado».

El futuro de la innovación, en buena medida, pasará por las manos de estos profesionales. Diseñar bien en el siglo XXI ya no consiste en crear algo nuevo, sino en hacerlo mejor para todos.