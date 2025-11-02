Suscribete a
La eclosión del negocio de los centros de datos se topa con sus límites

Los cuellos de botella para acceder a la red eléctrica, la incertidumbre institucional, las trabas burocráticas y la sombra de la sobrerregulación amenazan con frenar el potencial inversor de esta actividad

La nube no encuentra enchufe en Andalucía: la falta de red eléctrica ahuyenta inversiones millonarias en centros de datos

Un reto de los centros de datos (en la imagen, instalaciones de Adam en Barcelona) es minimizar su impacto, ya que son muy intensivos en consumo de energía
Laura Montero Carretero

Madrid

Son la columna vertebral de prácticamente cualquier actividad de nuestro día a día: los centros de datos almacenan, procesan y distribuyen el ingente volumen de información que generamos, desde correos electrónicos hasta streaming de vídeos, transacciones de comercio electrónico o servicios de inteligencia artificial. El ... crecimiento en el uso de internet ha disparado la demanda de potencia de cómputo, haciendo de estas instalaciones unas infraestructuras críticas para la era digital actual. España, gracias a factores como su posición geográfica estratégica, se ha convertido en un destino importante dentro de Europa para albergar estos espacios, aunque se enfrenta a inconvenientes que podrían dinamitar la captación de nuevas inversiones, como la saturación de la red eléctrica (afecta porque los centros de datos son grandes consumidores de energía) o la creciente presión regulatoria que se cierne sobre el sector por su impacto medioambiental.

