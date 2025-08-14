Suscribete a
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

Dudas entre las telecos tras liberar la CNMC a Telefónica de la obligación de compartir su fibra

La compañía debía ofrecer el acceso a los competidores bajo ciertas condiciones de precios regulados

Competencia libra a Telefónica de la obligación de ofrecer el acceso a su fibra a un precio regulado

Marc Murtra, presidente de Telefónica
Marc Murtra, presidente de Telefónica Eduardo San Bernardo
Daniel Caballero

Daniel Caballero

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) liberaliza el acceso a la banda ancha de Telefónica. La institución aprobó ayer liberar a la operadora presidida por Marc Murtra de ofrecer el acceso a su red fibra a precios regulados. Hasta la ... fecha, la compañía estaba obligada a alquilar su red a otros operadores sin fibra propia en aquellas zonas donde no llegaba la competencia y bajo determinadas condiciones, pero los cambios y operaciones que se han producido en el sector de las telecos facilitan que la CNMC tome la decisión de que Telefónica compita en el mercado mayorista en las mismas condiciones que el resto. Sin embargo, en el sector de las telecomunicaciones hay sensaciones encontradas sobre esta decisión.

