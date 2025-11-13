Las dudas por las pensiones elevan al 23% el ahorro que se guarda para la jubilación

La preocupación por el futuro de las pensiones está llevando a una parte de los ciudadanos a destinar una mayor parte de sus ahorros para la jubilación frente a lo que hacían hasta ahora. En concreto, un 23% del dinero que tienen guardado ... lo dejan depositados en todo tipo de productos con una visión a largo plazo para cuando llegue el momento de su retiro laboral, tal y como indica el último Observatorio Inverco en el que se apunta que ese porcentaje ha crecido en tres puntos con respecto a hace dos años, cuando era un 20% del ahorro el que se vinculaba a los fondos destinados para jubilarse.

La controversia creada en torno al futuro de la Seguridad Social «está calando» entre una parte de la ciudadanía, según explica Ángel Martínez-Aldama, director del Observatorio Inverco. Las dudas sobre el importe de la futura pensión, los años cotizados exigidos o los cambios de regulación que puedan llegar a lo largo de los próximos ejercicios lleva a una parte de la población a dejar guardado ese dinero con vistas al largo plazo, para cuando dejen de trabajar. «Es lógico este movimiento», indican en Inverco, «porque venimos de unos años en los que la principal preocupación pasaba por tener dinero ahorrado para hacer frente a imprevistos, pero ahora se mira más para la jubilación», una vez superadas las etapas con el IPC anual por encima del 8%, como ocurrió en 2022.

Además, son los españoles de la generación del 'baby boom', los que nacieron entre finales de los años 50 y principios de los 70, y a la vez los que tienen más cerca ese momento de la jubilación, quienes más preocupación muestran por sus pensiones. De todos sus ahorros guardados, destinan un tercio de ellos para afrontar el momento en el que dejen de trabajar, casi el mismo importe por el que ahorran para afrontar gastos inesperados de su día a día. En el resto de generaciones más jóvenes, la preocupación por las pensiones desciende a la tercera posición en el 'ranking' de necesidades para las que destinan sus ahorros. Porque contar con un remanente para imprevistos sigue siendo para los españoles la principal razón para ahorrar, seguido del objetivo de hacer crecer el dinero sin un fin determinado.

Sobre todo en depósitos

Que cada vez mayor parte de la población dedique cuantías adicionales para la jubilación no implica que lo hagan a través de productos financieros como los planes de pensiones. De hecho, el activo que más utilizan los españoles para ahorrar sigue siendo el depósito bancario, en un 87% de los casos, según el Observatorio Inverco. Solo después se sitúan los planes de pensiones, un producto que tiene contratado un 50% de los encuestados, aunque con un importante matiz: las aportaciones individuales que realizan cada año son menores y en muchos casos no alcanzan el límite financiero y fiscal de 1.500 euros. Ya más alejados se encuentran los fondos de inversión, contratados por un 40% de la población; las acciones (37%) o los seguros de ahorro (26%). En los cuatro últimos años, el peso de los depósitos ha crecido levemente, mientras que el de los planes de pensiones ha descendido.

Además, el porcentaje de ahorradores que invierte con un horizonte superior a tres años se sitúa en el 51%, lo que supone 16 puntos más que hace seis años, consolidando la tendencia hacia la planificación financiera y la inversión a largo plazo que comenzó en 2021. Y los que lo hacen con un horizonte superior a cinco años se sitúa en el 33%. Esto es, 11 puntos más que hace seis años.

El perfil del ahorrador en España sigue siendo principalmente conservador, como así lo indican el 57% de los encuestados. Solo un 11% son «dinámicos», esto es, que asumen riesgos mayores para obtener mejores rendimientos a costa de jugársela en el corto y medio plazo.