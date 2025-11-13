Suscribete a
Las dudas por las pensiones elevan al 23% el ahorro que se guarda para la jubilación

El 'baby boom' es la generación que más fondos guarda para su retiro, según Inverco

El gasto en pensiones subirá 8.000 millones con las 400.000 jubilaciones de 2026

José María Camarero

La preocupación por el futuro de las pensiones está llevando a una parte de los ciudadanos a destinar una mayor parte de sus ahorros para la jubilación frente a lo que hacían hasta ahora. En concreto, un 23% del dinero que tienen guardado ... lo dejan depositados en todo tipo de productos con una visión a largo plazo para cuando llegue el momento de su retiro laboral, tal y como indica el último Observatorio Inverco en el que se apunta que ese porcentaje ha crecido en tres puntos con respecto a hace dos años, cuando era un 20% del ahorro el que se vinculaba a los fondos destinados para jubilarse.

