No habrá 100 millones de turistas

La doble cara del turismo: las llegadas se ralentizan en verano pero el gasto alcanza el récord de 46.206 millones

Las visitas abandonan los crecimientos a doble dígito y alejan el hito de los 100 millones a cierre de 2025, mientras los ingresos crecen el triple

Una noche de hotel es un 42% más cara que antes de la pandemia, hasta los 155 euros de media en agosto

Imagen de una playa en Alicante
Imagen de una playa en Alicante ABC
Xavier Vilaltella

La publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos del sector turístico a cierre del verano tiene una lectura positiva, y es que el gasto creció tres veces más que las llegadas. En julio, agosto y septiembre nuestro país recibió 31 ... millones de turistas, un 1,8% más que en el mismo período del año anterior, que a su vez se gastaron 46.206 millones de euros, un 6,2% más.

