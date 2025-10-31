La doble cara del turismo: las llegadas se ralentizan en verano pero el gasto alcanza el récord de 46.206 millones

La publicación por parte del Instituto Nacional de Estadística (INE) de los datos del sector turístico a cierre del verano tiene una lectura positiva, y es que el gasto creció tres veces más que las llegadas. En julio, agosto y septiembre nuestro país recibió 31 ... millones de turistas, un 1,8% más que en el mismo período del año anterior, que a su vez se gastaron 46.206 millones de euros, un 6,2% más.

Estas cifras han venido a refrendar algo que en todo caso ya se intuía, que el sector ha dejado atrás los crecimientos a doble dígito que mostró en la primera parte del año en lo que a llegadas se refiere y que probablemente no alcanzará los 100 millones de visitantes extranjeros este año, un hito que hasta hace poco parecía muy realista y que muchos interpretaban más como una maldición que como algo benéfico.

De un tiempo a esta parte, en muchas ciudades españolas se han vivido episodios de turismofobia y manifestaciones vecinales al grito de 'Turist go home', en protesta por una saturación que dificulta la convivencia y el acceso a la vivienda. De hecho, incluso algunas patronales del sector llevaban tiempo advirtiendo de que España debía caminar hacia la calidad y no la cantidad.

Si se toman los datos hasta septiembre, la fotografía es parecida, con 76,4 millones de llegadas, un 3,5% más, y 105.828 millones de euros de gasto, un 7% más. Si en lo que queda de 2025 se mantuvieran los crecimientos del 3% el sector aspira a terminar el año en el entorno de los 97 millones de visitantes, pero probablemente no sea el caso porque la ralentización se acentuó a partir de mayo, al pasar de unos aumentos del 7-10% al entorno del 2%. En el caso del gasto, en cambio, aunque también hubo una ralentización, esta fue mucho menor y permitió mantener los efectos benéficos de una menor saturación sin castigar los ingresos.

1.380 euros de gasto por estancia

De la pandemia a esta parte, viajar en España se ha convertido en un lujo, tanto que en septiembre cada visitante gastó de media 1.380 euros durante su estancia en nuestro país, 204 euros al día. Sirva de ejemplo el caso de los hoteles, que se han encarecido un 42% en el último lustro, hasta el entorno de los 200 euros la noche en destinos como Baleares o la Costa del Sol.

Un año más, los británicos lideran el ránking en cuanto al número de llegadas y, por tanto, en cuanto a dispendio acumulado, pero, cuando se toma el gasto por persona, queda claro que no es el perfil de visitante más rentable. En septiembre los británicos gastaron de media 187 euros al día, frente a 202 euros en el caso de los nórdicos y por debajo de la media (204 euros).

Con todo, la estadística de llegadas es en parte un reflejo de la situación económica en los países de origen y da la medida de cómo la inflación se ha hecho notar en algunos de los principales mercados emisores. En los primeros nueve meses del año las llegadas de Francia retrocedieron un 0,1% interanual y las de Alemania aumentaron apenas un 1,4%, por debajo de la media. En el lado contrario, Irlanda emerge como un mercado emergente, con 2 millones de visitas en lo que va de año, un 10% más.