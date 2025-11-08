Cuánto dinero gana un diputado en el Parlamento Europeo: el sueldo de Irene Montero, Esteban González Pons y Leire Pajín

Hace ya más de un año que se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo. Estos comicios se celebran cada cinco años, pero a veces es posible perder la perspectiva de la importancia que tienen, precisamente porque los ciudadanos suelen estar más centrados en ... lo que ocurre en los diversos parlamentos nacionales.

No obstante, el Parlamento Europeo tiene una importancia notoria ya que en él se aprueban leyes que nos afectan a todos. Los 720 diputados de todos los países que lo componen debaten y votan sobre leyes que afectan al medio ambiente, la seguridad, las migraciones, las políticas sociales, los consumidores, entre otras muchas cosas.

Es por ello que también es importante estar vigilantes sobre todo lo que ocurre en la institución. España tiene 61 eurodiputados, un número que se calcula en función de la población de cada país. Estos no se agrupan en función de la nacionalidad sino por afinidad política en grupos parlamentarios cuyo nombre no siempre tiene que coincidir con el que utiliza el partido en su propio país.

Entre algunos de los eurodiputados más conocidos se encuentran Irene Montero, de Podemos, Esteban González Pons, del PP o Leire Pajín del PSOE. Ser eurodiputado es una actividad laboral más y como tal debe tener una remuneración. Estos son los sueldos de los eurodiputados.

El sueldo de un eurodiputado

Todos los diputados del Parlamento Europeo tienen la misma asignación. Esta asciende a 10.927,44 brutos, que netos suponen 8.517,01 tras restar el impuesto de la UE y las cotizaciones al seguro. Asimismo, los eurodiputados tienen que pagar los gravámenes de sus países nacionales. En el caso de España es el IRPF por lo que el sueldo queda en torno a los 7.853 netos al mes.

No obstante, los eurodiputados también reciben dietas o pagos de gastos relacionados con las funciones propias de su actividad. Son las siguientes:

Los complementos y dietas a los que tienen derecho los eurodiputados Las dietas para gastos generales son de 4.950 euros al mes. Aquí entran gastos de alquiler de oficinas, equipos, programas informáticos, material de oficina o contratos de teléfono e internet.

También disponen de dietas diarias que son de 350 euros. En este caso, se cubren el alojamiento, las comidas y los gastos conexos de cada día que un diputado al Parlamento Europeo se encuentra en el Parlamento Europeo por asuntos oficiales. Los diputados deben firmar un registro de asistencia y si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones nominales se reduce a la mitad. En el caso de reuniones fuera de la UE también se reduce a la mitad.

En el caso de los gastos de viaje, se consideran a tal efecto los viajes de ida y vuelta al Parlamento Europeo. Se les reembolsa el coste real de los billetes adquiridos para asistir a las reuniones. Se ponen límites en función de las tarifas.

También tienen derecho a dos terceras partes de sus gastos médicos y de una indemnización transitoria al final del mandato que equivalente a un mes de salario por cada año en el que hayan estado en el cargo, durante un máximo de dos años.

Además de su sueldo, las dietas y los beneficios, los eurodiputados son libres de seleccionar a sus asistentes con cargo a una dotación presupuestaria fijada por el Parlamento Europeo en 30.769 euros al mes. Todos tienen derecho a la misma cantidad y no reciben los fondos directamente. Los asistentes tienen que ser acreditados.

Por último, tiene derecho a una pensión en el momento de cumplir 63 años. Esta es del 3,5% de su asignación por cada año completo más una doceava parte por cada mes adicional, sin superar el 70% en total. El coste va a cargo del presupuesto de la UE.