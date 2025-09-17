Cuánto dinero cobra un profesor de secundaria en 2025: sueldos por comunidades autónoma

Desde el comienzo del mes de septiembre miles de niños y adolescentes han regresado a las aulas para comenzar el nuevo curso escolar. Y con ellos lo han hecho también sus profesores.

La Educación Secundaria Obligatoria -la ESO- es también fundamental en la vida de los estudiantes ya que se comienzan a introducir materias algo más complejas y, además, estos comienzan a ver qué materias les atraen más en una decisión que marcará lo que estudien en el futuro.

Los profesores de secundaria son graduados y licenciados de distintas carreras que, posteriormente, han realizado la correspondiente especialización que les acredita a dar clase. En el caso de la pública, al igual que los maestros, también han tenido que pasar una oposición.

Los profesores de secundaria se enmarcan en el grupo de funcionarios A1 ya que deben poseer, además de su titulación universitaria, un máster. Esto implica que su base salarial anual es de 17.560, a la que se le suman complementos de destino, específicos o trienios.

Este es el sueldo de los profesores de secundaria

Un estudio del Sector de Enseñanza de UGT Servicios publicado en 2024 muestra las diferencias que puede haber en función de las comunidades autónomas. Se trata de sueldos brutos mensuales sin trienios.

Los profesores de centros públicos conforman sus sueldos con la integración de diferentes conceptos: sueldo base, complemento de destino, complemento específico de comunidad, complemento de residencia, trienios y otros.

Sueldo de profesores de la ESO en España por comunidades autónomas Andalucía: 2.851,67

Aragón: 2.690,43

Asturias: 2.613,31

Baleares: 2.925,82 (Mallorca) 2.937,27 (Otras islas)

Canarias: 2.925,15 (Isla capitalina) 3.288,56 (Isla no capitalina)

Cantabria: 2.898,04

Castilla-La Mancha: 2.892,30

Castilla y León: 2.737,91

Cataluña: 2.713,79

Ceuta y Melilla: 3.521,54

País Vasco: 3.234,34

Extremadura: 2.727,06

Galicia: 2.827,13

La Rioja: 2.825,74

Madrid: 2.788,00

Murcia: 2.863,90

Navarra: 2.883,84

Comunidad Valenciana: 2.734,03

Según los resultados de este informe publicado por el sindicato, existen diferencias entre los distintos territorios que pueden llegar hasta los 400 euros.