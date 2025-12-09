La deuda pública escala 56 puntos en diez años, hasta el 102% del PIB, el mayor salto en Europa

El pasivo del Estado ha dado pasos de gigante. En las dos últimas décadas, ha pasado de niveles moderados a situarse entre los más altos de la UE. En 2004 estaba en el 45,3% del PIB, por debajo de la media europea (67,1%) ... y de la Eurozona (69,7%). Sin embargo, la crisis de 2008 y la posterior recesión provocaron un salto abrupto: en apenas cinco años, el desequilibrio prácticamente se duplicó, hasta el 100% del PIB en 2013. Desde entonces, y pese a fases de ligera reducción, la deuda se ha mantenido en niveles muy elevados, cerrando 2024 en el 101,8%. Los datos se incluyen en el informe del Instituto Juan de Mariana 'Día de la Deuda', que se celebra este martes, fecha simbólica en que las Administraciones españolas agotan todos sus ingresos y empiezan a financiarse con crédito.

España es el país que más ha incrementado su deuda en este periodo. Mientras en la UE pasó del 67,1% en 2004 al 81% en 2024 y en la Eurozona se produjo un repunte del 69,7% al 87,4%, nuestro país «ha desbordado claramente tales cotas de crecimiento, con una subida de 56 puntos porcentuales». Los datos se alejan de países como Alemania, que mantiene niveles similares a los de hace 20 años (en torno al 60% del PIB). «Esta tendencia resta margen para otros usos del gasto público o para facilitar rebajas impositivas«, dice el servicio que estudios que dirige Manuel Llamas.

Evolución del coste mensual de revalorizar las pensiones En millones de euros 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 05 10 15 20 24 Evolución de la deuda pública del Gobierno central y del PIB En millones de euros Deuda pública PIB 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 2018 2021 2024 Fuente: Seguridad Social y Eurostat / ABC Evolución del coste mensual de revalorizar las pensiones En millones de euros 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Evolución de la deuda pública del Gobierno central y del PIB En millones de euros Deuda pública PIB 1.600.000 1.500.000 1.400.000 1.300.000 1.200.000 1.100.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fuente: Seguridad Social y Eurostat / ABC

La deuda pública la emiten los países para lograr financiación y son las administraciones públicas de cada uno de ellos, no sus ciudadanos, las que deben responder para atender las obligaciones de pago de intereses que se adquieren en las emisiones. Estos intereses rondan en el caso de nuestro país los 39.000 millones anuales, aproximadamente el 2,4%, equivalente a todo lo recaudado por el Impuesto de Sociedades en 2024. España es la cuarta economía de la UE que más recursos destina al pago de intereses; sólo Hungría (5,0%), Italia (3,9%) y Grecia (3,5%) soportan una carga superior.

Un salto de 24.000 euros

Así, la cuenta virtual de la deuda a la que tendría que hacer frente cada ciudadano si España no pudiera cumplir con los compromisos con sus acreedores y fueran los ciudadanos los que tuvieran que saldar ese descubierto ha escalado por encima de los 33.000 euros. En 2004, cada español «cargaba» con unos 9.163 euros de deuda pública, pero tras la crisis financiera, y a raíz de los déficits acumulados, esta cifra se disparó, superando los 19.800 euros en 2012 y a los citados 33.332 euros el pasado año. El saldo en diez años ha superado los 24.000 euros.

El coste de revalorizar las pensiones ha crecido un 75% en tres años; en 2024 superó los 3.000 millones

La evolución de este termómetro de salud financiera de las administraciones refleja el colosal alza del gasto público en los últimos años, que coincide con una recaudación fiscal en máximos históricos. En 2023, los ingresos alcanzaron más de 551.000 millones, casi el doble que en 2004. «Aunque la economía es capaz de generar ingresos récord, la ausencia de disciplina en el gasto impide estabilizar la deuda«, dice el Instituto.

«Un punto crítico»

«El gran elefante en la habitación de las finanzas públicas españolas es el sistema de pensiones», relata el servicio de estudios. La Seguridad Social ha pasado de contar en 2011 con Fondo de Reserva que superaba los 66.000 millones, a «un punto crítico en 2024», con 126.000 millones de deuda. La dependencia de las transferencias estatales es creciente y desde 2005, el Estado ha inyectado más de 400.000 millones para sostener las pensiones, el tamaño del PIB de países como Austria.

Una de las políticas que más contribuye al aumento del déficit del sistema en los últimos años es la revalorización de las pensiones con el IPC. Hasta 2021, el coste mensual de la revalorización rondó los 1.800 millones mientras que en 2024 superó los 3.000 millones, un 75% más en tres años.

Desde 2005 el Estado ha inyectado más de 400.000 millones para sostener las jubilaciones

«Aunque el número de pensionistas y la pensión inicial siguen siendo factores relevantes, la indexación al IPC ha pasado a representar el mayor tensionamiento de las cuentas de la Seguridad Social. En 2024, esta partida supone ya en torno a una cuarta parte del gasto total en pensiones, lo que explica por qué, pese a mayores cotizaciones y crecientes transferencias estatales, el déficit sigue ampliándose«, concluye el trabajo del Instituto Juan de Mariana, en el que se destaca que el sistema acumula un patrimonio neto negativo de 98.526 millones.