Suscribete a
ABC Premium

La deuda pública escala 56 puntos en diez años, hasta el 102% del PIB, el mayor salto en Europa

La espiral de gasto de la era Sánchez dispara el pasivo por habitante por encima de los 33.000 euros

Desde este martes se agotan los ingresos y Administraciones pasan a financiarse a crédito

La subida del 2,7% de las pensiones supondrá un coste extra de 5.200 millones para las arcas públicas

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados
Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados ABC
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El pasivo del Estado ha dado pasos de gigante. En las dos últimas décadas, ha pasado de niveles moderados a situarse entre los más altos de la UE. En 2004 estaba en el 45,3% del PIB, por debajo de la media europea (67,1%) ... y de la Eurozona (69,7%). Sin embargo, la crisis de 2008 y la posterior recesión provocaron un salto abrupto: en apenas cinco años, el desequilibrio prácticamente se duplicó, hasta el 100% del PIB en 2013. Desde entonces, y pese a fases de ligera reducción, la deuda se ha mantenido en niveles muy elevados, cerrando 2024 en el 101,8%. Los datos se incluyen en el informe del Instituto Juan de Mariana 'Día de la Deuda', que se celebra este martes, fecha simbólica en que las Administraciones españolas agotan todos sus ingresos y empiezan a financiarse con crédito.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app