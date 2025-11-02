Suscribete a
Así son los detectives algorítmicos que detectan las fugas de agua

La unión de sensorización, aprendizaje automático y mantenimiento predictivo redefine la lucha contra un problema crítico en tiempos de escasez hídrica

Los ingenios que convierten el aire en agua ya son un negocio tangible

Más del 25% del agua que circula por las redes se pierde antes de llegar al grifo
Laura Sánchez

España pierde cada año una cuarta parte del agua que circula por sus redes de abastecimiento. Más del 25% del agua potable se fuga antes de llegar al grifo, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS). Son pérdidas que equivalen al ... consumo anual de millones de hogares, una cifra difícil de justificar en un país donde la sequía se ha vuelto estructural y los embalses se vacían más rápido de lo que llueve. A las consecuencias medioambientales se suma el impacto económico: millones de euros en agua producida pero no facturada, sobrecostes energéticos y un deterioro progresivo de infraestructuras que, en muchos casos, superan los cuarenta años de antigüedad. Frente a este escenario, la inteligencia artificial (IA) se está consolidando como una herramienta clave para transformar la gestión del agua.

