Así se despeja la electricidad de la ecuación del hidrógeno

Los caminos de Nanogap y Tewer se cruzaron hace unos años. Los equipos de ambas compañías españolas se buscaron mutuamente para poder desarrollar una tecnología que pretende revolucionar el mercado del hidrógeno. HySun Energy, 'joint venture' creada por las dos firmas, ha desarrollado la primera solución de hidrógeno 100% renovable ... sin uso de electricidad, único en el mundo, a partir del uso de materiales foto-termo-catalíticos combinados con concentradores solares en un nuevo reactor de producción de hidrógeno usando solamente la energía del sol y el agua.

Tewer es una ingeniería que nació en 2014 y cuenta ya con más de 40 patentes con especialización en energía renovable, sobre todo en concentración solar. Nanogap, por su parte, es una spin-off de la Universidad de Santiago de Compostela, creada por un grupo de químicos y físicos expertos en desarrollo de materiales y tiene 110 patentes.

«Nanogap trabaja en diferentes campos y en uno de ellos encuentra las aplicaciones para producir hidrógeno mediante fotocatálisis. Nos encontramos, nos buscamos los unos a los otros. Nanogap necesitaba una ingeniería que controlase la concentración solar y con experiencia en proyectos de investigación para realizar productos que no existen en el mercado. Y Tewer quería entrar en el mercado de hidrógeno», cuenta Marco Antonio Carrascosa, CEO de Tewer. Llevan dos años trabajando para hacer realidad este desarrollo tecnológico. «Nuestro objetivo es desarrollar esta tecnología que produce hidrógeno 100% limpio y para ello debe provenir de una energía renovable. Solo utiliza sol y agua, por ello es 100% renovable», indica Carrascosa. Una de las grandes ventajas de este hidrógeno es que al no necesitar de la electricidad para su producción «podemos dar un precio conocido y no variable».

Noticia Relacionada El hidrógeno verde también quiere propulsar el futuro de la aviación sostenible Laura Montero Carretero Aunque aún debe sortear turbulencias técnicas, las investigaciones en marcha elevan a este elemento infinito como pieza clave en el viaje descarbonizador

Las plantas que van a construir para su producción son muy modulares, desde grandes instalaciones a otras de tamaño más reducido. «En las grandes puedes vender el hidrógeno a un euro el kilo logrando una reducción del coste entre dos y tres veces», añade el responsable. Actualmente el precio del hidrógeno verde que producen los electrolizadores ronda los 3-5 euros el kilo.

Consolidación

En este momento la empresa está llevando a cabo los primeros prototipos pequeños de campo y los ensayos de laboratorio y este mismo año esperan construir un pequeño demostrador en campo. Además, van a desarrollar una planta piloto capaz de producir 18 kilos de hidrógeno a la hora que estará operativa entre 2025 y 2026. Para todo ello van a invertir 15 millones de euros. Además, la empresa tiene previsto la instalación de hasta 35 plantas que producirán más de 100.000 toneladas al año de hidrógeno renovable, logrando alcanzar una facturación de más de 130 millones de euros para 2030.

Entre sus futuros clientes están los demandantes de hidrógeno para equipos de transporte para dentro de la industria. «También muchos de los procesos industriales que usan hidrógeno gris (industria petroquímica) son clientes potenciales de esta tecnología», indica el CEO de Tewer. El primer prototipo estará en Almería en el Ciemat. El hidrógeno que se produzca «lo podemos transportar por Europa. En un futuro, son plantas que se pueden construir en otros lugares. Toda la tecnología es española», indica Carrascosa.