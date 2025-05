Denuncian un tijeretazo a la red de hospitales de Muface días después de la puesta en marcha del nuevo concierto

Los temores a un eventual recorte del catálogo de centros y personal médico a disposición de los mutualistas de Muface en el nuevo concierto trienal recién estrenado han tardado poco en confirmarse. El sindicato CSIF ha difundido este viernes un comunicado denunciando la desaparición ... del cuadro médico de la mutualidad de un puñado de centros hospitalarios de HM Hospitales repartidos por diferentes ciudades de España y del hospital de Cruz Roja en Córdoba e informando de la presentación de una queja formal ante la dirección de la mutualidad ante esta circunstancia.

El sindicato ya había advertido de este riesgo ante los problemas que se estaban suscitando en la negociación entre las aseguradoras concesionarias del concierto, SegurCaixa Adeslas y Asisa, y los profesionales y centros privados que han venido prestando atención sanitaria a los mutualistas en los últimos años, principalmente por las discrepancias respecto a las condiciones económicas ofrecidas por las entidades.

La histórica mejora del 41% en las primas por paciente recibidas por las aseguradoras, concedida por el Gobierno, había despertado la expectativa de una mejora de las condiciones económicas de la prestación del servicio, que al parecer no se ha visto satisfecha en la negociación.

«Estos días hemos constatado el desmantelamiento del cuadro hospitalario de Adeslas en la Comunidad de Madrid, con la desaparición de los hospitales de referencia del grupo HM, lo que empobrece gravemente la oferta sanitaria, eliminando opciones para miles de mutualistas», denuncia CSIF. El sindicato asegura que también han dejado de estar concertados los hospitales del grupo en Barcelona, La Coruña, Santiago de Compostela y León, y que también se ha quedado fuera del catálogo de Muface el hospital de Cruz Roja en Córdoba.

Posibilidad de una sanción

Fuentes del sector de la sanidad privada señalan que la negociación con las aseguradoras todavía no ha finalizado y que en aquellos casos en que no se ha alcanzado un acuerdo lógicamente no se puede incluir a los centros en el cuadro de Muface, lo que no determina que finalmente no vayan a estar en su cuadro hospitalario.

Ante la evidencia de que esos centros han desaparecido ya de la oferta hospitalaria de Muface y el riesgo de que no vuelvan a incluirse, el sindicato CSIF ha instado a la dirección de la mutualidad dependiente del Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública que fiscalice los posibles fallos de disponibilidad y los tiempos de atención en los territorios afectados «para aplicar las sanciones correspondientes a las compañías derivadas de estos recortes».