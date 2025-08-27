Suscribete a
Deja Economía el cargo que evaluó el SMI y la reducción de jornada

Victor Ausín ha sido una figura clave del Ministerio desde los tiempos de Nadia Calviño

Cuerpo cambia apenas un año después al cargo clave encargado de evaluar las propuestas económicas de los ministerios

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo. EP

Bruno Pérez y José María Camarero

Uno de los pocos altos cargos del Ministerio de Economía que seguía en el organigrama desde que en junio de 2018 Nadia Calviño asumiera la responsabilidad de esa cartera ha decidido poner fin a su etapa en el gabinete ministerial. Se trata de ... Víctor Ausín, que hasta ayer era director general de Política Económica del Ministerio, que antes había sido el responsable del área de análisis macroeconómico tras ser el número dos del actual ministro, Carlos Cuerpo, en esa misma dirección general; y que previamente había ocupado otros cargos dentro del equipo ministerial.

