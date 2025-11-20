Suscribete a
El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El déficit comercial se dispara un 51% y vuelve a máximos de la Gran Crisis

Las importaciones de China se disparan por el efecto colateral del cierre de EE.UU. a ese mercado, mientras las ventas españolas a la UE se estancan

La UE propone eliminar los aranceles sobre EE.UU. para acelerar la reducción de las tasas a los automóviles

El «MSC Rachele», propiedad de la naviera Mediterranean Shipping Company, arriba al puerto de Valencia
Xavier Vilaltella

Cuando parecía que España había logrado meter en vereda el déficit comercial tras los máximos en los que estuvo allá por los años del 'boom' inmobiliario, la guerra comercial impulsada por la nueva Casa Blanca ha irrumpido para dar al traste con las previsiones ... más optimistas. Entre enero y septiembre de este año, y según datos publicados hoy por el Ministerio de Economía, el saldo comercial de nuestro país se ha ensanchado hasta los 41.106 millones de euros, un sensacional 51,7% más que en el mismo período del año anterior.

