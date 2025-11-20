El déficit comercial se dispara un 51% y vuelve a máximos de la Gran Crisis

Cuando parecía que España había logrado meter en vereda el déficit comercial tras los máximos en los que estuvo allá por los años del 'boom' inmobiliario, la guerra comercial impulsada por la nueva Casa Blanca ha irrumpido para dar al traste con las previsiones ... más optimistas. Entre enero y septiembre de este año, y según datos publicados hoy por el Ministerio de Economía, el saldo comercial de nuestro país se ha ensanchado hasta los 41.106 millones de euros, un sensacional 51,7% más que en el mismo período del año anterior.

Exceptuando el año 2022, que no vale para hacer comparaciones porque entonces hubo un repunte fruto de la reapertura de las líneas de suministro mundiales tras la pandemia, es la cota de déficit más alta desde enero-septiembre de 2010 y está muy lejos de los mínimos de 2016, cuando se registraron -12.110 millones que sirvieron para situar la tasa de cobertura en el 94%; es decir, que de cada 100 euros importados, 94 se pagaban con exportaciones.

Nueve años después, las ventas al exterior solo cubren el 87% de las compras, un dato que se explica por una multiplicidad de factores, que empiezan por el presidente de EE.UU., Donald Trump. Cuando esté empezó su ofensiva arancelaria allá por abril de este año, muchas voces en España aseguraban que nuestro país estaba cubierto por el hecho de que solo un 4% de sus ventas van a ese mercado. El problema con este análisis es que no cuenta con el efecto colateral derivado de los aranceles impuestos a China, que han obligado al Gigante Asiático a derivar su mastodóntico sector exterior hacia otros destinos.

Hasta septiembre, las exportaciones de China hacia nuestro país han aumentado un 12,7%, hasta los 36.835 millones de euros, un hecho que sumado al escaso valor de nuestras ventas allí, arroja un déficit de 30.843 millones de euros. A esto se añade el empeoramiento del saldo con los EE.UU., en buena medida por el acuerdo arancelario alcanzado por Trump y su homóloga en la Comisión Europea, Urusla von der Leyen, el pasado 27 de junio en Escocia, en virtud del cual las empresas de los Veintisiete tienen que pagar una tasa básica del 15% en ese país, sin que a esta orilla del Atlántico se aplique una medida similar.

De nuevo, la lectura de los especialistas hace unos meses era que España estaba protegida de la hostilidad de Trump, pero lo cierto es que, entre enero y septiembre, ningún mercado americano ha resultado tan dañino para el déficit español como el estadounidense. De un total de 15.490 millones de déficit con ese continente, 10.785 millones corresponden a la relación con EE.UU. En los nueve primeros meses del año ellos nos han vendido un 7,1% más y nosotros les hemos comprado un 7,4% menos.

Para completar el diagnóstico del efecto Trump, hay que sumar el daño causado -en términos de menos exportaciones- sobre una Unión Europea que no despega económicamente. Como ya explicó ABC, solo en agosto, el primer mes de aplicación de la nueva tasa del 15%, las empresas del Viejo Continente asumieron un golpe de 9.367 millones de euros.

Caen los principales mercados europeos

Esto ahonda en la parálisis de el que al fin y al cabo es el primer destino de nuestras ventas, con un 62% del total. Sobre esto último, los datos son claros, pues hasta septiembre las empresas españolas importaron de sus socios comunitarios un 5,2% más, mientras que las exportaciones a los Veintisiete se mantuvieron estancadas en un 0%. Con todo, el superávit comercial de España con la UE pasó de 25.762 millones de euros en enero-septiembre de 2024 a 17.854 millones en el mismo período de 2025, un 30% menos.

Las empresas españolas siguen comprando en la UE mientras se reduce su capacidad para vender en esos países, y esto se ilustra a las claras si se analizan por separado los mercados más importantes para España. Se trata de Portugal, Italia, Francia y Alemania, cuatro países, por cierto, que tienen en común el hecho de que están económicamente estancados. Hasta septiembre, las exportaciones españolas a Alemania cayeron un 1,4%, mientras las importaciones aumentaron un 4,5%, lo que resultó en un saldo de 8.080 millones a favor de Alemania, un 33% más que en el mismo período de 2024. En el caso de Italia, el saldo fue de 86 millones a favor de España, un espectacular 97% menos; y en Francia, de +13.839 millones, un 18% menos. Nuestro país solo firmó un buen arranque del año en Portugal, con una mejoría del 12% en el superávit, hasta los 13.088 millones.