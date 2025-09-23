El déficit comercial se dispara un 53% a pesar de las exportaciones récord

A lo largo del último año y en medio de una guerra arancelaria que ha puesto patas arriba el comercio mundial, nuestro país está aumentando el déficit comercial con el resto del mundo y alejándose paulatinamente de los buenos datos que venía mostrando este indicador ... desde la crisis de 2008. En términos absolutos las cifras no son aún alarmantes, pero sí en la comparativa interanual. Entre enero y julio de este año el saldo comercial de España se disparó un 53% con respecto al mismo período del año anterior, hasta los 29.122 millones de euros, según datos publicados hoy por el Ministerio de Economía.

Esto apunta a que, probablemente, el déficit comercial cerrará el año por encima de los 40.276 millones que registró en 2024 y se alejará todavía más de los datos que mostraba allá por 2013, cuando nuestro país logró acortar la brecha comercial hasta los 15.955 millones de euros, cifra que de hecho fue la segunda más baja desde 1998. Entre estos dos períodos -el final del siglo XX y la primera parte del XXI- hubo un lapso de déficits acelerados justo antes de la Gran Crisis del 2008; ese año, el saldo comercial negativo rozó los 100.000 millones de euros.

Noticia Relacionada Trump y Xi afianzan la tregua entre China y EE.UU. y se abren a un encuentro bilateral Jaime Santirso y david alandete En su segunda charla telefónica, buscan una solución para TikTok, pero sin dar detalles

La recuperación de la última década se explica por el auge de las exportaciones, que han pasado de 256.393 millones de euros en 2016 a 384.464 millones en 2024, pero el problema es que las importaciones han avanzado todavía más, al pasar de 273.778 millones a 424.740 millones. Y en lo que llevamos de 2025, como ya se ha avanzado, la tendencia es aún más acusada. Exactamente, entre enero y julio España vendió bienes al exterior por valor de 231.569 millones, un 1,4% más, y los compró por un montante de 260.692 millones, un 5,4% más. Con esto, la tasa de cobertura, que es un indicador que indica hasta qué punto las ventas pueden financiar las compras, se sitúa en el 88%, el peor dato de la última década.

Como ya se ha avanzado, de telón de fondo está la guerra comercial desplegada por la administración Trump, que para la Unión Europea ha resultado en la imposición de un arancel básico del 15% en ese país sin que a este lado del Atlántico se tome la misma medida. Nuestro país no es de los más afectados, dado que solo el 4,4% de nuestras exportaciones van a los EE.UU. -frente al 20% de toda la UE-, pero aún así, el desequilibrio generado por los aranceles ha sido tan acusado que ha tirado a la baja de los datos globales. Entre enero y julio las ventas a EE.UU. cayeron un 5,5%, hasta los 10.301 millones de euros, mientras que las compras aumentaron un 11%, hasta los 18.536 millones. A esto hay que añadir el incremento del 4,9% en las importaciones a la Unión Europea, hasta los 127.573 millones, frente a unas ventas que se han mantenido prácticamente estancadas en los 142.730 millones (+0,7%) y, sobre todo, un sensacional aumento del 15% en las importaciones desde China, hasta los 28.567 millones de euros. Precisamente, numerosos expertos venían advirtiendo desde hacía tiempo que la incertidumbre que reina en Pekín con respecto al comercio con los EE.UU. podía derivar sus ventas hacia otros mercados.

Por sectores, de nuevo la alimentación, que representa el 20% de nuestro sector exterior, volvió a tirar del carro aportando 1,1 puntos al incremento de las ventas. En el otro extremo, el sector del automóvil, que pesa el 12,9%, redujo un 7,8% las exportaciones, mientras que las de productos químicos (17,7% del total) repuntaron un un 11% y las de bienes de equipo se mantuvieron sin variación.