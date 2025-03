Si haces la declaración de la renta en Galicia, atento: estas son todas las deducciones de las que te puedes aprovechar

La declaración de la renta comienza este 2 de abril. La campaña se prolongará durante casi tres meses hasta el 30 de junio, un periodo en el que millones de contribuyentes deberán declarar sus rendimientos correspondientes a 2024.

Aunque existen criterios y normas a nivel nacional, los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas pueden beneficiarse de deducciones por residir en esta localidad.

En Galicia, por ejemplo, existen hasta 21 deducciones aplicables en la declaración de la renta. La Xunta explica en el documento disponible que la aplicación de todas estas deducciones «quedará en todo caso condicionada a la justificación documental adecuada y suficiente del supuesto de hecho y a los requisitos que determinen su aplicabilidad».

Las deducciones más destacadas en Galicia

Una de las novedades que trae esta declaración de la renta en Galicia es la deducción por alquilar una vivienda vacía, como indican desde el servicio especializado TaxDown. Consiste en una reducción de impuestos para los propietarios que hayan alquilado una casa que haya estado al menos durante un año vacía. El máximo a deducir son 500 euros y si existen varios propietarios se repartirá entre todos.

Además, el alquiler no puede superar los 700 euros al mes, no se puede alquilar a familiares cercanos de hasta tercer grado, los propietarios no pueden tener más de tres viviendas en alquiler y si el contrato dura menos de tres años, la deducción podrá aplicarse siempre que la vivienda se realquile en seis meses.

Quienes hayan tenido un hijo o hayan adoptado durante 2024 también tienen derecho a aplicarse una deducción. Asimismo, quienes tengan dos descendientes que generen a su favor el derecho a aplicarse el mínimo por descendientes, podrá deducir de la cuota íntegra autonómica la cantidad de 250 euros.

Deducción por gastos por adecuar una vivienda vacía para el alquiler

Deducción por nacimiento o adopción de hijos

Deducción para familiar con hijos e hijas

Deducción por acogimiento

Deducción por cuidado de hijos menores

Deducción por sujetos pasivos discapacitados, de edad igual o superior a sesenta y cinco años, que precisen ayuda de terceras personas

Deducción por alquiler de vivienda habitual

Deducción por gastos dirigidos al uso de nuevas tecnologías en los hogares gallegos

Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación

Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades nuevas o de reciente creación y su financiación

Deducción por inversión en acciones de entidades que cotizan en el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo bolsista

Deducción por donaciones con finalidad en investigación y desarrollo científico e innovación tecnológica

Deducción por inversión en instalaciones de climatización y/o agua caliente sanitaria que empleen energías renovables en la vivienda habitual y destinadas exclusivamente al autoconsumo

Deducción por rehabilitación de bienes inmuebles situados en centros históricos

Deducción por inversión en empresas que desarrollen actividades agrarias

Deducción de la cuota íntegra autonómica por determinadas subvenciones y/o ayudas obtenidas a consecuencia de los daños causados por los incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre del año 2017

Deducciones de la cuota íntegra autonómica para paliar los daños causados por la explosión de material pirotécnico que tuvo lugar en Tui durante el mes de mayo de 2018

Deducción en la cuota íntegra autonómica por obras de mejora de eficiencia energética en edificios de viviendas o en viviendas unifamiliares

Deducción en la cuota íntegra autonómica por las ayudas y subvenciones recibidas por los deportistas de alto nivel de Galicia

Deducción por adquisición y rehabilitación de viviendas en los proyectos de aldeas modelo

Deducción por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales en entidades que realicen determinados proyectos declarados de especial interés público, social o económico

Todas las deducciones que se pueden aplicar en Galicia están disponibles en este documento de la Xunta de Galicia.

¿Quiénes deben presentar la declaración de la renta?

Es obligatorio presentar la declaración de la renta para todas aquellas personas que recibieron en 2024 más de 22.000 euros anuales de un solo pagador.

En el caso de que las tuvieron dos pagadores, el mínimo se eleva hasta los 15.876 euros, siempre que se recibiera por parte del segundo pagador y posteriores más de 1.500 euros.