¿Cómo se solicitar cita previa para hacer la declaración de la declaración de la Renta en estado de alarma?

La cita previa para realizar la declaración de la Renta 2019-2020 no será, de momento, presencial por la crisis del coronavirus. Las oficinas y delegaciones físicas de la Agencia Tributaria no abrirán hasta que sea posible por el estado de alarma y todavía se desconoce la fecha de reaperturas. No obstante, se mantiene su calendario de la campaña de la Renta de 2019-2020 con inicio de la atención telefónica el 7 de mayo, la presencial para el 13 de mayo y la finalización el 30 de junio.

Por ello, la Agencia Tributaria reforzará la ayuda telefónica, una posibilidad que ya existe desde años anteriores a través del programa «Le llamamos» que arrancará el 7 de mayo y que los funcionarios pueden realizar en la modalidad de teletrabajo. Este servicio está disponible con cita previa y empezará a funcionar desde el 5 de mayo hasta el 29 de junio y en el que se puede elegir un día concreto y una franja horaria para recibir la llamada de la Agencia Tributaria.

Para concertar la cita, se debe solicitar a través de la web o de la aplicacón de de la Agencia Tributaria a partir del 5 de mayo. También se han habilitado teléfonos de atención personal y los teléfonos 901 12 12 24 o 91 535 73 26 -automático- y los teléfonos de atención personal 901 22 33 44 o 91 553 00 71, a los que se puede recurrir de lunes a viernes entre las 9 horas y las 19 horas de la tarde.

El contribuyente tendrá que tener preparada la siguiente documentación: el número de referencia, el DNI de todos los que figuren en la declaración, el número IBAN de cuenta bancaria, las referencias catastrales de todos los inmuebles de su propiedad o en los que viva de alquiler o en otras circunstancias, así como cualquier otro justificante que pudiera dar derecho a deducciones autonómicas u otro beneficio fiscal.

Agilizar «todo lo positivo»

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, señaló la semana pasada en un encuentro telemático organizado por el Consejo General de Economistas (CGE) que la Agencia está agilizando «todo lo positivo» para el contribuyente, como devoluciones o resoluciones favorables, mientras mantiene retenidas las decisiones desfavorables que pudieran «generar inquietud" mientras las plazos permanecen suspendidos.

Con respecto a la evolución de la recaudación, Gascón se ha limitado a apuntar que los resultados "estaban siendo muy buenos" hasta la irrupción de la epidemia, que son los que están disponibles, y que en este momento no es posible hacer previsiones.