Dcoop negocia para hacerse con el 100% de Pompeian, la primera marca de aceite en EE.UU.

La cooperativa española Dcoop negocia una operación para hacerse con la totalidad de la estadounidense Pompeian, de la que ya tiene un 50%. Con esto, el que ya es el primer productor del mundo de aceite de oliva pasaría a controlar el 100% del que, ... a su vez, ya es el líder indiscutible del mercado estadounidense, con una cuota del 20% y muy alejada del segundo y tercer competidor. «Esperamos terminar el proceso en los próximos meses», ha afirmado el presidente de Dcoop, Antonio Luque, en un almuerzo con periodistas esta mañana.

Nada se sabe del precio de la operación ni del estado de las negociaciones -según Luque, la operación está avanzada y espera que esté terminada en «dos o tres meses»-, más allá de que se trataría de una transacción histórica que afianzaría la posición de la cooperativa andaluza en el mercado estadounidense, que es el escenario en el que se juega la partida entre las principales aceiteras de todo el mundo. Con 400.000 toneladas de consumo anuales (según el Departamento de Agricultura), EE.UU. ya es el segundo consumidor del planeta y uno de muy apetitoso por su resistencia a las variaciones de precios. Según ha recordado Luque, durante la crisis de producción que atravesó el sector en 2022-2023, el consumo de los americanos apenas cayó un 10%, mientras que en España lo hizo un 30%.

Lo cierto es que hace meses ya que se habla de esta operación, que según Luque se ha retrasado debido a la incertidumbre generada por la guerra arancelaria abierta por la nueva Casa Blanca. A partir de ahí, ha apuntado, otra de las circunstancias que podrían retrasar la transacción también pasa por la situación comercial: «Ellos pueden pensar que es mejor esperar, porque a lo mejor piensan que con la devaluación del dólar, que con esta situación de aranceles, la compañía puede que valga menos hoy que dentro de dos años».

Más allá de esto, el presidente de Dcoop ha apuntado a una «buena relación» con los propietarios actuales del 50% por el que negocian, una familia marroquí que se hizo con Pompeian en 2009. Sobre las razones del interés por el socio americano, Luque ha apuntado a la muerte prematura del que fuera su CEO, David Bensadoun, en julio de 2024, un miembro de la familia que hasta entonces había liderado la compañía. A partir de ahí, según Dcoop «lo más lógico es que uno de los socios se quede con la compañía.

