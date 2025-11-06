Suscribete a
Dcoop negocia para hacerse con el 100% de Pompeian, la primera marca de aceite en EE.UU.

La cooperativa española afirma que espera cerrar la operación «en unos meses» para adquirir el otro 50% a la familia marroquí

El presidente de Dcoop, Antonio Luque
El presidente de Dcoop, Antonio Luque ABC
Xavier Vilaltella

Xavier Vilaltella

La cooperativa española Dcoop negocia una operación para hacerse con la totalidad de la estadounidense Pompeian, de la que ya tiene un 50%. Con esto, el que ya es el primer productor del mundo de aceite de oliva pasaría a controlar el 100% del que, ... a su vez, ya es el líder indiscutible del mercado estadounidense, con una cuota del 20% y muy alejada del segundo y tercer competidor. «Esperamos terminar el proceso en los próximos meses», ha afirmado el presidente de Dcoop, Antonio Luque, en un almuerzo con periodistas esta mañana.

