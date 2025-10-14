Cumbre energética de urgencia entre la CNMC y las grandes empresas por los problemas en la red

Máxima tensión en el ecosistema energético español. Pese a que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pretendía mandar un mensaje de tranquilidad, ver a los primeros espadas de las grandes eléctricas sentados alrededor de una mesa con la presidenta ... del regulador, Cani Fernández, lanza la idea de que algo grave está pasando.

Si se añade que, junto a este encuentro, también ha habido reuniones con los máximos responsables de Red Eléctrica, así como las principales patronales energéticas, la conclusión final es que la situación del sistema eléctrico es más delicada de lo que parece.

Todo estalló por los aires la semana pasada cuando el operador del sistema pidió a la CNMC que acelerase —y cambiase— de manera urgente una serie de operativas. El organismo aceptó, pero explicó los motivos: desde hace semanas se han detectado anomalías parecidas a las sucedidas en el mes de abril.

En este contexto, la CNMC se ha reunido este martes con representantes de empresas del sector eléctrico español para valorar la situación del sistema eléctrico en relación con las variaciones de tensión comunicadas por el operador del sistema en las últimas semanas.

Por parte del regulador han asistido la presidenta, Cani Fernández; el vicepresidente, Ángel García Castillejo; así como la directora de Energía, Rocío Prieto; el secretario del Consejo, Miguel Bordiu; y la vicesecretaria del Consejo, María Ángeles Rodríguez.

Por parte de las empresas han estado Iberdrola, Endesa y Naturgy, así como con Red Eléctrica de España, el Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) y las asociaciones sectoriales UNEF y APPA Renovables.

Según han explicado de forma pública desde el regulador, los encuentros han permitido escuchar de primera mano las observaciones y propuestas del sector sobre la situación relativa a la seguridad del suministro y a la estabilidad del sistema ante las recientes variaciones de tensión que Red Eléctrica comunicó la semana pasada a la CNMC.

El pasado miércoles la CNMC, tras recibir una propuesta del operador y ante el posible impacto en la estabilidad del sistema, acordó por urgencia el trámite de información pública sobre la 'Propuesta de resolución por la que se modifican temporalmente varios procedimientos de operación eléctricos para la introducción de medidas urgentes para la estabilización de la tensión en el sistema eléctrico peninsular español'.

La CNMC plantea que las medidas que se adopten sean excepcionales y temporales. Luego, una vez finalizado el trámite de audiencia, Competencia valorará las observaciones recibidas y, en su caso, aprobará la modificación, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

Además, la CNMC continuará supervisando el sistema y el impacto de estas medidas, en el marco de sus funciones, como viene haciendo de forma habitual, han aclarado desde el regulador.