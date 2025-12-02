Díaz se enfrenta a que su cambio del SMI tenga que pasar por el Congreso

A Yolanda Díaz se le puede hacer cuesta arriba su intención de modificar la estructura del salario mínimo interprofesional (SMI), tal y como pretende hacer más allá de elevar su cuantía en 2026, por las dudas legales que plantean los informes de otros ministerios ... económicos ante la posibilidad de que una reforma de tan calado no tenga que pasar por el Congreso. Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno quiere cambiar el SMI impidiendo, por ejemplo, que los complementos de la nómina no integren las subidas con un real decreto, algunos análisis internos que están recabando otros departamentos ponen en duda esa vía normativa para plasmarlo.

El Ministerio de Trabajo ha planteado un cambio sustancial en el SMI que pasa no solo por elevar su cuantía para 2026, como el Gobierno hace todos los años, sino además modificar el esqueleto de esta retribución que perciben 2,5 millones de trabajadores. Díaz considera que puede hacerlo por real decreto, pasando exclusivamente por la mesa del Consejo de Ministros sin ir a las Cortes. Pero varios textos que manejan otros compañeros de gabinete indican que ese tipo de modificaciones solo pueden hacerse por decreto ley, según ha podido saber ABC. Aunque desde Trabajo insisten en que sí se puede tramitar por la vía planteada hasta ahora.

La discrepancia normativa puede derivar en una nueva fricción entre ministros como el de Economía, Carlos Cuerpo, con la de Trabajo, Yolanda Díaz, después de episodios como el que ya protagonizaron a cuenta de la jornada laboral o el registro horario. En manos de Cuerpo está que el decreto de Díaz pase por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el trámite previo a que el texto llegue al Consejo de Ministros.

El matiz entre real decreto o decreto ley es que éste último debe pasar por el Congreso

El matiz entre real decreto o decreto ley no es baladí. En el primer caso es un trámite que aprueba el Ejecutivo. En el segundo, un camino parlamentario que derivaría en otro tortuoso laberinto sin una clara resolución, como ocurrió con la reducción de la jornada laboral. Algunos análisis técnicos aclaran que los cambios planteados pueden suponer una modificación del Estatuto de los Trabajadores, que debería superar el aval de la Cámara baja, donde el Gobierno se encuentra en minoría.

La norma marco que rige el mercado laboral en España trata en su artículo 27, el referido al SMI, que el Gobierno «fijará» el SMI en función de variables como la inflación o la productividad. Pero no tiene margen para modificar la aplicación del salario mínimo en las nóminas. Fuentes sindicales aclaran que no se quiere hacer tabla rasa con todos los complementos con un cambio estructural del artículo 26 del Estatuto de los Trabajadores, sino que buscan una «organización» u «ordenación» de esos conceptos del sueldo para que un trabajador con SMI no vea que su sueldo vuelva a ser el mismo en la práctica aunque el Ejecutivo haya aprobado un incremento a principios de año.

La patronal ya venía advirtiendo de esta circunstancia desde que Yolanda Díaz anticipó una «ofensiva» después de su derrota parlamentaria con las 37,5 horas semanales. El Ministerio abogaría por tramitar todas las normas posibles que no precisen aval parlamentario. Entre ellas la del nuevo SMI aferrándose a la trasposición de la directiva europea sobre salarios mínimos y apoyándose en el pacto con los sindicatos.

Recursos judiciales

La CEOE ha anticipado su intención de acudir a los tribunales en el caso de que el SMI sufra las modificaciones que Díaz ha planteado. La posibilidad de que las empresas tengan que subir el SMI sin integrar los complementos está condicionando tanto la negociación colectiva que las mesas en las que muchos convenios están pendientes de renovar se encuentran paralizadas.

En este contexto UGT y CC.OO. han propuesto una subida del salario mínimo del 7,5% para el próximo año, situando este sueldo en los 1.273 euros al mes. Este incremento se explica porque ambas organizaciones consideran que el SMI debe tributar en el Impuesto de la Renta y para ello es necesaria un alza mayor que tribute y no ve vea mermada por el abono del gravamen. La proposición de los sindicatos llega después de que Díaz anunciara que por primera vez la comisión de expertos debía poner encima de la mesa dos subidas del SMI: una en la que tribute y otra en la que no lo haga.