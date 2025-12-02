Suscribete a
Díaz se enfrenta a que su cambio del SMI tenga que pasar por el Congreso

Análisis técnicos avisan de que no se puede impedir por decreto que los complementos formen parte de la subida del salario mínimo

Los sindicatos piden subir el SMI un 7,5% hasta los 1.273 euros, para que tribute en el IRPF

jaime garcía
José María Camarero

A Yolanda Díaz se le puede hacer cuesta arriba su intención de modificar la estructura del salario mínimo interprofesional (SMI), tal y como pretende hacer más allá de elevar su cuantía en 2026, por las dudas legales que plantean los informes de otros ministerios ... económicos ante la posibilidad de que una reforma de tan calado no tenga que pasar por el Congreso. Aunque la vicepresidenta segunda del Gobierno quiere cambiar el SMI impidiendo, por ejemplo, que los complementos de la nómina no integren las subidas con un real decreto, algunos análisis internos que están recabando otros departamentos ponen en duda esa vía normativa para plasmarlo.

