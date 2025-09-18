Cuerpo cree que en la piscina de los Presupuestos hay agua «para ser capaces de tirarnos» y pide la misma actitud «por la otra parte»

«Creemos que la piscina no está vacía, que hay agua para ser capaces de tirarnos a acordar esta ley tan importante. Y esperamos que haya también esa actitud por la otra parte». De este modo ha resumido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el ... estado de ánimo del Gobierno para con la negociación de los Presupuestos. La metáfora, que ha sido su respuesta a una pregunta esta mañana durante una entrevista en TVE, supone en parte un reconocimiento de lo que ya todo el mundo sabe, que la negociación de las próximas cuentas generales de nuestro país será una aventura riesgosa.

El Ejecutivo necesitará seducir a varios grupos en una Cámara muy fragmentada y, por el momento, ERC ya ha advertido de que no negociarán nada si no hay financiación especial para Cataluña y cesión de la gestión íntegra del IRPF recaudado en esa región. «A finales de mes comenzará la negociación», ha afirmado el ministro de Economía, aunque al mismo tiempo ha admitido que ya hay «primeros contactos». «La prueba de fuego», ha añadido, serán la senda de déficit y el techo de gasto.

En efecto, estas dos variables pueden ser asuntos espinosos, dado que establecen los límites que se aplicarán a las cuentas con el objetivo puesto en el superávit -como pide Bruselas- y encorsetan el gasto de gasto no financiero que puede hacer el Estado; es decir, lo que se puede dedicar a sanidad, educación o defensa. Sobre cuando aprobará el techo de gasto, el ministro ha afirmado que lo hará «cuanto antes».

Por el momento, Economía ya ha allanado el camino para ese paso previo al revisar ayer al alza la estimación de crecimiento para 2025, hasta el 2,7%. Con estos mimbres, el Ejecutivo se propone orientar el presupuesto con la vivienda como principal prioridad. Precisamente, esta semana el Consejo de Ministros anunció que prevé espolear la construcción de obra pública -todavía en mínimos históricos, aunque se haya doblado en el último año- triplicando los fondos para el próximo Plan estatal de Vivienda, aunque será difícil que esa medida se aplique en las CC.AA. gobernadas por el PP, dado que estas se niegan a aplicar los requisitos de la última Ley de Vivienda que más lesivos han sido para los alquileres.