Cuerpo cree que en la piscina de los Presupuestos hay agua «para ser capaces de tirarnos» y pide la misma actitud «por la otra parte»

El ministro de Economía señala la vivienda como la prioridad de los PGE y afirma que «cuanto antes» presentará el techo de gasto, paso previo para aprobar las cuentas

El Gobierno allana el camino a los Presupuestos con una revisión al alza del crecimiento

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo
Xavier Vilaltella

Madrid

«Creemos que la piscina no está vacía, que hay agua para ser capaces de tirarnos a acordar esta ley tan importante. Y esperamos que haya también esa actitud por la otra parte». De este modo ha resumido el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el ... estado de ánimo del Gobierno para con la negociación de los Presupuestos. La metáfora, que ha sido su respuesta a una pregunta esta mañana durante una entrevista en TVE, supone en parte un reconocimiento de lo que ya todo el mundo sabe, que la negociación de las próximas cuentas generales de nuestro país será una aventura riesgosa.

