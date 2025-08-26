Cuerpo cambia apenas un año después al cargo clave encargado de evaluar las propuestas económicas de los ministerios

El Consejo de Ministros ha aprobado el nombramiento de Javier Muñoz Moldes como director general de Política Económica del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, según ha dado a conocer hoy el propio Ministerio en una nota de prensa.

Nacido en Marín (Pontevedra) en 1988, Javier Muñoz Moldes pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado. Es graduado y máster en Ciencias Económicas por la Universidad Católica de Lovaina y máster en Competencia y Regulación de Mercados por las universidades Pompeu Fabra y Autónoma de Barcelona.

Muñoz ha desarrollado su carrera en los ámbitos de la competencia, la regulación económica y las políticas públicas europeas, combinando experiencia en la administración española con etapas en el sector privado o público internacional.

En el sector público español ha ocupado puestos en el Departamento de Análisis y Estudios de la presidencia del Gobierno, en el gabinete técnico y de Análisis Financiero del Tesoro Público y como responsable de asuntos europeos en el gabinete de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos. Fuera del sector público nacional, ha trabajado en la Autoridad Sueca de la Competencia, en el grupo farmacéutico belga UCB y en la consultora británica especializada en competencia RBB Economics, en sus oficinas de Londres y Bruselas.

Recientemente ha ejercido como subdirector general de Fondos Europeos en el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, con responsabilidad en la coordinación del Plan de Recuperación, la supervisión de los instrumentos financieros gestionados por ICO, COFIDES y BEI, y la representación del Ministerio en las negociaciones con la Comisión Europea.

Con su nombramiento, Javier Muñoz sustituye en el cargo a Víctor Ausín, quién ha desempeñado el cargo desde 2024, tras haber sido el director general de Macroeconomía entre 2021 y 2024.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha expresado su más sincero agradecimiento a Víctor Ausín por su contribución al análisis y desarrollo de la política económica como director general del Ministerio durante los últimos 4 años.

Puesto clave

La Dirección General de Política Económica, integrada en la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, es un puesto clave dentro del Ministerio. Pues se encarga de analizar el conjunto de propuestas económicas que se mueven dentro del departamento encabezado por Carlos Cuerpo.

Asimismo, entre sus competencias descansa el seguimiento y coordinación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la interlocución de España ante la Comisión Europea o el seguimiento de las medidas de política económica adoptadas para valorar su eficacia.

De modo que, formula directrices estableciendo el rumbo que seguirá la economía española, trabaja en la coordinación entre ministerios, representa a España ante Bruselas en procesos como el Semestre Europeo, evalúa las políticas, planes y programas públicos y brinda soporte técnico a la Secretaría de Estado de Economía.