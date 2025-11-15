Cuenta atrás para el ERE masivo en Telefónica con una reunión con los sindicatos este lunes

Telefónica se verá con los sindicatos este lunes para, previsiblemente, plantearles un ERE masivo en España. Un proceso de salidas colectivas en el que se buscaría la voluntariedad, igual que en procedimientos anteriores, y que podría afectar a entre 6.000 y 7.000 ... empleados, según 'Expansión'.

La posibilidad del ERE es algo de lo que se viene hablando en los últimos meses desde que el presidente, Marc Murtra, planteara una revisión de toda la estrategia del grupo. Hace algunos días, la compañía ya presentó su nuevo plan estratégico en el que se incluyen hasta 3.000 millones de euros de ahorro de costes en 2030. Esa cifra de ahorros traería consigo este ERE, aunque tanto Murtra como el consejero delegado, Emilio Gayo, evitaron pronunciar esa palabra ante los medios y los inversores.

Gayo, a preguntas de los medios sobre un ERE en Telefónica, indicó que han incorporado al plan «todos aquellos ahorros factibles de hacer, y cuando digo todos son todos», para acto seguido añadir que si en esos ahorros estuvieran incluidos «temas que tienen que ver con personas, lo haremos siempre de la mano de los representantes de los trabajadores».

Ese «de la mano de los representantes de los trabajadores» es lo que prevé iniciar este lunes con una primera reunión con los sindicatos principales en la operadora, que son UGT, CC.OO. y Sumados-Fetico. En las centrales tienen claro que esta cita será una reunión de cortesía para trasladar el planteamiento completo del ERE y acto seguido harán la presentación oficial; según ha publicado 'Expansión', no se trataría de un solo procedimiento sino de siete ERE sobre siete compañías: España, Móviles, Soluciones, Centro Corporativo, Movistar+, Global Solutions e Innovación Digital.

Lo esperado es que prime la voluntariedad, aunque en ningún proceso de esta índole se descartan los despidos forzosos si no se alcanza el cupo necesario. De cualquier manera, la previsión de que pueda afectar a entre 6.000 y 7.000 personas sería el planteamiento inicial, es decir, que esas cifras en el acuerdo final que se alcance con los sindicatos siempre se acaban rebajando.

Así ocurrió en el último ERE de Telefónica. La operadora anunció un proceso de salidas para 5.124 empleados y acabó reducido a unos 3.400 afectados tras la mesa de negociación con los sindicatos.