Cuenta atrás para el ERE masivo en Telefónica con una reunión con los sindicatos este lunes

El ajuste de empleo podría afectar a entre 6.000 y 7.000 trabajadores en España

Telefónica recorta el dividendo de 2026 a la mitad y Murtra tomará «todas las decisiones necesarias» para impulsar el grupo

Marc Murtra, presidente de Telefónica, en la presentación del plan estratégico
Marc Murtra, presidente de Telefónica, en la presentación del plan estratégico Tania Sieira
Daniel Caballero

Telefónica se verá con los sindicatos este lunes para, previsiblemente, plantearles un ERE masivo en España. Un proceso de salidas colectivas en el que se buscaría la voluntariedad, igual que en procedimientos anteriores, y que podría afectar a entre 6.000 y 7.000 ... empleados, según 'Expansión'.

