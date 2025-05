Cuatro subidas de tipos de interés en cinco meses: ¿se acabó ya todo o habrá más?

El Banco Central Europeo (BCE) ha acometido su cuarta subida de los tipos de interés desde finales de julio. El precio del dinero se ubica ya en el 2,5% tras el incremento de 50 puntos básicos de hoy, pero este podría no ser ... el último movimiento a corto plazo de la institución monetaria. ¿Qué podemos esperar para 2023?

El principal problema al que tiene que hacer frente la organización presidida por Christine Lagarde está en la inflación. El IPC de la eurozona venía encadenando 17 meses consecutivos de ascensos, y en noviembre cambió la tendencia con una bajada de seis décimas. Sin embargo, continúa en niveles extremadamente elevados. En el undécimo mes del año, la inflación de la zona del euro quedó en el 10%.

Esa cifra, aún a doble dígito, es la preocupación fundamental del BCE, que tiene el mandato de garantizar la estabilidad de precios. Es por ello que inició la senda alcista de tipos a finales de julio, y que ha continuado en septiembre, octubre y este diciembre.

Lo que hará la institución europea en 2023 es todavía una incógnita ya que todo dependerá, en buena medida, de cómo evolucione el IPC. Además, calibrando los incrementos de tipos de interés para no llevar a Europa a una recesión demasiado profunda, algo que prácticamente ya se descuenta.

Por lo pronto, en lo que coinciden los analistas es en que los niveles de inflación lo condicionarán todo, pero que los incrementos del precio del dinero no terminarán con el alza de hoy. La realidad es que cada casa de análisis y experto da una cifra distinta de hasta dónde podrían llegar los tipos de interés. El banco Nomura habla de tipos al 3,5% en la eurozona en 2023; Gonzalo Gortázar, CEO de Caixabank, mencionó hace algunas semanas la barrera del 4%; Singular Bank apunta al 3%...

Juan de Lucio, economista y profesor de la Universidad de Alcalá, es de los que piensan que las subidas de tipos no han terminado ni mucho menos. «Creo que los tipos se irán por encima del 3%. Y frente a EE.UU. vamos por detrás, con inflaciones del 10% en la eurozona, y no hemos empezado a deshacer la expansión monetaria. Es arriesgado quedarse cortos y una vez has empezado las subidas de tipos lo normal es que siguieran», sostiene.

Este experto destaca que en buena parte la inflación lo condiciona todo, pero las subidas de tipos también dependerán «del crecimiento y las incertidumbres económicas en el horizonte: si la guerra en Ucrania bajase en intensidad, si los precios de materias primas bajaran, si las tensiones se redujeran...».

Desde Funcas, su director de Coyuntura, Raymond Torres, señala que «la principal razón por la cual los tipos seguirán subiendo es que las presiones inflacionistas son todavía elevadas, y que por tanto el BCE no puede permitirse relajar la guardia. Por otra parte, en un entorno tan incierto, no está claro que la inflación baje hasta el objetivo del 2% en un horizonte razonable». En este sentido, este experto indica que a la subida de tipos de hoy «deberían seguir otras dos de un cuarto de punto cada una, de modo que el principal tipo de referencia, es decir la facilidad de depósitos, alcanzara 2,5% y el tipo de refinanciación el 3%».

Rafael Moral, responsable del departamento de Análisis Hipotecario de Hipoo, por su parte, indica que, de cara a 2023, lo esperado es que el BCE no siga subiendo los tipos de interés de forma tan ostensible como en los últimos meses. Debido principalmente a que «la sensación es que se está empezando a contener la inflación, aunque el reto de cara al año que viene no será simplemente contenerla sino rebajarla».