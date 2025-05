Cuatro exdirectivos de Volkswagen, condenados a prisión por el 'dieselgate'

Hace casi diez años salió a la luz el escándalo más vergonzoso de la industria alemana: el fraude de los motores de Volkswagen para eludir la legislación de límite de emisiones contaminantes. El fabricante alemán de automóviles había trucado sus motores diésel con un software que detectaba si el coche estaba funcionando en conducción real en carretera o si lo hacía en laboratorios de pruebas, para burlar así la ley. Ahora, por fin, varios de los responsables están siendo condenados y algunos van a ir a prisión. Concretamente, cuatro ex ejecutivos de Volkswagen han sido declarados culpables de fraude. La Sala de lo Penal Económico del Tribunal Regional de Braunschweig ha condenado a dos de ellos a varios años de cárcel, y dos ex empleados de la empresa han recibido sentencias condicionales.

El acusado de más alto rango, un ex miembro de la junta de desarrollo de la marca Volkswagen, Heinz-Jakob N., ha sido condenado a un año y tres meses en libertad condicional. Un ex jefe de desarrollo de motores diésel, Jens H., tendrá que ir a prisión durante cuatro años y medio. El ex jefe de electrónica de accionamiento, Hanno J., ha sido condenado a dos años y siete meses de prisión, y un ex jefe de departamento ha sido sentenciado a un año y diez meses de libertad condicional. El veredicto marca el final de un gran juicio que ha durado casi cuatro años, pero los condenados se ven a sí mismos como cabezas de turco. Originalmente, estaba previsto que el ex CEO del Grupo Volkswagen, Martin Winterkorn, también se sentara en el banquillo. Su parte del juicio fue sin embargo separada por motivos de salud antes del inicio, en septiembre de 2021. Winterkorn ha declarado como testigo y como acusado ante los tribunales, negando firmemente su responsabilidad en el escándalo del diésel. Posteriormente, un accidente con hospitalización interrumpió su juicio y no se sabe si el proceso contra el acusado de mayor responsabilidad, que tiene ahora 78 años, podrá continuar o cuándo.

La Fiscalía había pedido entre dos y cuatro años de prisión y solo consideró apropiada la libertad condicional en un caso. La defensa, por su parte, pidió tres absoluciones y una advertencia. El veredicto no es definitivo y el proceso legal no ha terminado, incluso después de este veredicto de culpabilidad. En Braunschweig, tras el primer juicio siguen abiertos otros cuatro procesos penales contra un total de 31 acusados, según ha informado un portavoz del tribunal de distrito.

El escándalo del “Dieselgate”, que salió a la luz en septiembre de 2015, ha tenido un impacto económico significativo en Volkswagen. Hasta la fecha, el grupo ha gastado aproximadamente 33.000 millones de euros en multas. El caso involucró la manipulación de pruebas de emisiones en millones de vehículos diésel, lo que llevó a demandas legales en varios países y afectó gravemente la reputación de la empresa. En Estados Unidos, Volkswagen tuvo que desembolsar más de 37.000 millones de dólares en compensaciones y recompra de vehículos. En Europa, las indemnizaciones han sido más limitadas, aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reconocido el derecho de los afectados a recibir compensaciones.