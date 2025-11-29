Cuánto dinero cobra un preso por estar en la cárcel en España en 2025: salario medio y retribuciones

El tiempo que un interno debe permanecer en prisión para cumplir la condena impuesta por un juez puede resultar especialmente duro para muchos reclusos. No obstante, esa etapa puede ser más llevadera gracias a las oportunidades de trabajo dentro del centro penitenciario. En España, ... las instituciones de este tipo ofrecen a los presos la posibilidad de solicitar un empleo remunerado durante su estancia, aunque los pagos son modestos. Ahora bien, ¿cuánto dinero pueden llegar a ganar por estas labores?

Conviene señalar que el trabajo penitenciario no solo supone una fuente de ingresos, sino que también influye favorablemente en las valoraciones que pueden conducir a la libertad condicional. Además, desempeñar una tarea en prisión les ayuda a desarrollar destrezas y experiencia profesional que resultan útiles al reinsertarse en la sociedad. A la vez, les permite aprovechar mejor su tiempo y hacer más soportable la rutina diaria del encierro.

Cuántos presos trabajan en España

Los últimos datos de Instituciones Penitenciarias de junio de 2024 indican que habría 11.375 internos empleados de los 55.000 que habitan las cárceles del país, lo que implica que el 20% de los reclusos realiza algún tipo de trabajo en las cárceles españolas. Los presos se desarrollan principalmente en talleres de servicios o de producción propia, como lavandería y panadería, y en empresas externas, según revela el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (OATPFE).

Cuánto dinero gana un preso en España

El salario medio de un recluso se sitúa entorno a los 3,24 y 5,68 euros la hora, unos 200/300 euros al mes. Estas cifras están muy por debajo del salario mínimo interprofesional, la demanda por estos trabajos es alta, tal y como señala la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), quienes aseguran que hay más presos interesados en trabajar que ofertas disponibles.

A pesar de todo, el trabajo penitenciario ha sido objeto de varias polémicas y en multitud de ocasiones se ha denunciado que grandes empresas se benefician de esta mano de obra barata, eludiendo además las cotizaciones a la Seguridad Social que supone un trabajador.