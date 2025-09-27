La cruzada de un bufete londinense de litigios contra la Hacienda española encuentra cobijo en la universidad pública

La cruzada desencadenada hace poco menos de un año por el despacho londinense especializado en litigios Amsterdan & Partners contra la Agencia Estatal de Administración Tributaria, iniciada de la manera más brusca con una página de publicidad en el 'Financial Times' en la que se ... tachaba a los servicios de lucha contra el fraude de la Hacienda española de carteristas, experimentará la semana que viene un salto cualitativo.

Por primera vez la campaña 'Hacienda contra el pueblo' orquestada por el despacho para ensartar en la conversación pública su pelea contra lo que consideran como abusos intolerables y contrarios al derecho comunitario por parte de la Hacienda española, a cuenta del trato dispensado a un puñado de clientes afectados por inspecciones asociadas a la aplicación de la ley Beckham para atraer contribuyentes al país, trascenderá las convocatorias de prensa organizadas por el despacho y las páginas de los medios de comunicación para saltar a las aulas de Derecho. Será concretamente el martes y el miércoles de la próxima semana en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, en unas jornadas internacionales sobre política fiscal que, si se cumple el programa, ofrecerán la primera ocasión de que Robert Amsterdam y representantes de la Agencia Tributaria confronten en un mismo foro.

No lo harán de forma directa. El grueso de la jornada, de la que el despacho de Amsterdam es uno de los patrocinadores, versará sobre los asuntos que su despacho está peleando por introducir en el debate público, con mesas de debate con títulos como '¿Ciudadanos o siervos?', 'La Agencia Tributaria. El nuevo Leviatán', 'La corrupción y la disfunción encuentra un hogar en Hacienda' o 'Tributación y derechos fundamentales', en la que se preguntarán si las prácticas de Hacienda son compatibles con la Carta de Derechos Fundamentales de la UE. Pero, además, está prevista una mesa sobre seguridad jurídica y confianza legítima en la que está anunciada y confirmada según fuentes de la organización la presencia de un representante de la Agencia. Consultada por ABC la Agencia no confirmó este extremo.

La ofensiva del despacho ha hecho mella en la Agencia, hasta el punto de que la directora general dirigió hace unos meses una carta a la plantilla para desmontar las acusaciones realizadas por el despacho y ratificar su total confianza en su trabajo.