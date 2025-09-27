Crece el temor en la industria de perder miles de millones de inversión por falta de redes eléctricas

El próximo mes de enero, si todo sigue su curso, se sabrá si las empresas distribuidoras de electricidad percibirán más dinero por las inversiones que realizan en redes. La conocida Tasa de Retribución Financiera (TRF) que debe desarrollar la Comisión Nacional de los ... Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de algo esencial para el tejido industrial que reclama mejor acceso a esta infraestructura y que, a su vez, alerta sobre los problemas que tiene para conectarse y el impacto económico que eso puede suponer.

Es decir, las eléctricas aseguran que con más dinero disponible podría haber mejores redes —y conexión a ellas, que ahora mismo es el problema—, y eso impacta de forma positiva en la economía española. Pero ahora mismo existe un temor creciente entre la industria de que finalmente haya más problemas que soluciones.

En este contexto, ayer, durante una mesa redonda en el marco de la presentación del informe 'Demanda eléctrica e inversiones en la red 2025-2035', elaborado por la consultora EY en colaboración con el Instituto de Investigación Tecnológica (ITT), diversos actores el ámbito industrial —y grandes demandantes de electricidad— elevaron la voz sobre lo que está sucediendo con el acceso a las redes.

La industria en su conjunto, sobre todo la que tiene gran consumo energético, que está representada en AEGE, sostienen que sigue habiendo empresas que solicitan puntos de acceso a la red, pero que terminan siendo denegados. Su director general, Pedro González, recordó que «las inversiones no esperan». Muchas compañías, las que técnicamente pueden, quieren transformar sus procesos de calor y pasar del gas a la electricidad. Para eso necesitan consumir más; pero ahora mismo se están encontrando con un muro.

Sobre todo, González reclama que se debe dar conexión a quienes de verdad tengan proyectos que se lleven a cabo. Y, en este sentido, recuerda que la red no puede convertirse en un cuello de botella para el desarrollo económico. En la misma línea se sitúa el director general de Feique, Juan Antonio Labat. Desde la industria química alertan de que hay muchos proyectos que pueden caer si la conexión a la red no se otorga.

Aunque en materia de consumo y necesidades, quien más preocupado está es el sector de los centros de datos. El director técnico de Spain DC, Alejandro Fuster, la patronal que salvaguarda los intereses de estas compañías, aseguró ayer que actualmente son un sector estratégico y como tal quieren ese reconocimiento. Además, se lamentó de que las peores regiones en materia de conexión a las red son, precisamente, aquellas que tienen más demanda. Y lanzó la bomba sobre los 58.000 millones en inversiones, directas e indirectas, que prevén que muevan los 'data center', y qué se va a hacer con ellos si la energía no se garantiza.

Otro sector afectado, aunque no de carácter industrial —pero sí muy demandante de energía—, es el del ladrillo. El director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), Jorge Ginés, aseguró que la electrificación no puede ser un problema adicional en el acceso a la vivienda, teniendo en cuenta los problemas que surgen por la propia naturaleza de esta situación. El problema es que muchas promociones empiezan a tener problemas a la hora de conectarse, los permisos de acceso, etc. Y esto mete más presión sobre las distribuidoras.

Los datos

Por lo que respecta al documento presentado por la consultora EY, la demanda eléctrica nacional podría aumentar entre un 33% y un 54% para 2030, situándose entre 305,8 y 360,8 TWh, muy alineado con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec). Para 2035, el crecimiento acumulado podría alcanzar entre un 64% y un 105%, con un rango de hasta 479,8 TWh. En paralelo, se prevé un aumento de la potencia instalada de hasta 312 GW, con un papel destacado del sector industrial y los nuevos polos de demanda energética.

Esta situación pone de relieve la importancia del desarrollo de las redes y, precisamente, los problemas que está habiendo para acceder a ella. Así, el informe subraya que, si se eliminan las barreras para la electrificación industrial —especialmente en procesos térmicos por debajo de 400 °C—, se podrían superar los objetivos de reducción de emisiones del Pniec, alcanzando reducciones de CO₂ superiores al 30%. Además, estima que los nuevos vectores, como la movilidad eléctrica, los centros de datos o los puertos electrificados, representarán más del 35% del incremento total de la demanda a 2035.

La inversión total estimada a nivel nacional en la red de distribución en 2030 debería estar entre los 4.586 y los 6.313 millones de euros, dependiendo del escenario de crecimiento de la demanda eléctrica considerado. En el escenario más conservador, las necesidades de inversión derivadas del crecimiento de la demanda, la digitalización y la reposición de activos podrían ser compatibles con la ampliación de los límites establecidos en el proyecto de real decreto publicado el 12 de septiembre, que pretende regular los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de la energía eléctrica.