Suscribete a
ABC Premium

Crece el temor en la industria de perder miles de millones de inversión por falta de redes eléctricas

Los próximos meses serán clave para conocer el futuro de las infraestructuras energéticas

España, por su alta penetración renovable, debería ser un reclamo para las empresas

La industria lanza la voz de alarma
La industria lanza la voz de alarma ABC
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El próximo mes de enero, si todo sigue su curso, se sabrá si las empresas distribuidoras de electricidad percibirán más dinero por las inversiones que realizan en redes. La conocida Tasa de Retribución Financiera (TRF) que debe desarrollar la Comisión Nacional de los ... Mercados y la Competencia (CNMC). Se trata de algo esencial para el tejido industrial que reclama mejor acceso a esta infraestructura y que, a su vez, alerta sobre los problemas que tiene para conectarse y el impacto económico que eso puede suponer.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app