Feijóo reprocha a Sánchez en el Congreso los casos de acoso en su partido: «El feminismo no se predica, se practica»

Crece la alarma por la luz: el 74% de los hogares teme que la factura seguirá subiendo

La incertidumbre sobre el mercado eléctrico empuja a los consumidores a revisar sus tarifas y buscar alternativas más estables

La preocupación por el precio de la luz se ha instalado definitivamente en los hogares españoles. Según un estudio elaborado por QueComparo.es, un 74% de los ciudadanos cree que su factura seguirá aumentando en los próximos meses, una percepción que refleja el clima ... de inseguridad energética que vive el país.

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
