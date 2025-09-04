Suscribete a
ABC Premium
Escucha
Las Noticias de ABC: García Ortiz, primer Fiscal General que participará en la apertura del año judicial a las puertas de ser juzgado

Cox invertirá 5.000 millones en México tras comprar el negocio energético a Iberdrola

La compañía centra sus esfuerzos en el país iberoamericano donde incorporará a los 800 trabajadores de la energética española

La conquista americana de Cox en seis meses

El presidente ejecutivo del grupo Cox, Enrique Riquelme
El presidente ejecutivo del grupo Cox, Enrique Riquelme Belén Díaz Alonso
Elena Martos

Elena Martos

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El grupo Cox, cuya matriz tiene sede en Sevilla, espera invertir algo más de 5.000 millones de euros en México durante los próximos cinco años después de adquirir la cartera de activos de la filial mexicana de Iberdrola hace un mes por unos ... 3.700 millones de euros.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app