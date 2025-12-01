Suscribete a
ABC Premium

La cotizaciones de los autónomos enfilan el camino de una prórroga en 2026

El Gobierno no ha sido capaz de pactar con el colectivo tras el revés por el alza de hasta el 35%, y no tiene mayoría suficiente en el Parlamento

Junts está preparando su propia alternativa, después de que el PP presentara la suya

El plan de Feijóo para los autónomos: tarifa cero para los que empiezan y dos años de exención tras ser padres

Una peluquería en Córdoba
Una peluquería en Córdoba Valerio merino
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

A estas alturas del año los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia desconocen qué cotizaciones tendrán que pagar a la Seguridad Social el año próximo. Y esto es así porque el Gobierno no ha sido capaz de cerrar un acuerdo con ... las organizaciones de autónomos para actualizar los pagos que sirva para una posterior convalidación en el Parlamento. Sus propuestas han logrado, además, poner en pie de guerra a prácticamente todo el arco parlamentario, incluidos sus propios socios. Algunos como Junts están preparando su propia alternativa, después de que el PP presentara la suya.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app