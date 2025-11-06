Suscribete a
Los costes por cotizaciones sociales ya crecen tres veces más que el empleo

Las reformas del Gobierno que han subido las cuotas llevan a récord la recaudación, pero no consiguen abarcar todo el gasto en pensiones

José María Camarero

La máquina recaudatoria de la Seguridad Social está consiguiendo unos ingresos récord que le llegan a una velocidad mucho mayor de la que aumenta el número de afiliados al sistema. Cada vez hay más trabajadores en España, pero, si se comparan proporcionalmente, muchas más ... cotizaciones pagadas. Esa recaudación avanza el triple que los cotizantes registrados: mientras que el número de empleados ha aumentado un 2,3% en el último año, hasta superar los 21,8 millones; el conjunto de cotizaciones abonadas hasta hasta septiembre –el dato más actualizado disponible– se ha incrementado en un 6,7% hasta rozar los 131.000 millones de euros, según la Seguridad Social.

