Los costes por cotizaciones sociales ya crecen tres veces más que el empleo

La máquina recaudatoria de la Seguridad Social está consiguiendo unos ingresos récord que le llegan a una velocidad mucho mayor de la que aumenta el número de afiliados al sistema. Cada vez hay más trabajadores en España, pero, si se comparan proporcionalmente, muchas más ... cotizaciones pagadas. Esa recaudación avanza el triple que los cotizantes registrados: mientras que el número de empleados ha aumentado un 2,3% en el último año, hasta superar los 21,8 millones; el conjunto de cotizaciones abonadas hasta hasta septiembre –el dato más actualizado disponible– se ha incrementado en un 6,7% hasta rozar los 131.000 millones de euros, según la Seguridad Social.

En un contexto marcado por un mercado laboral dinámico, que sigue acumulando trabajadores con el paso del año, es técnicamente lógico que las cotizaciones que recibe la Tesorería aumenten. A más empleados, más nóminas y más cuotas. Aunque la puntilla a este récord financiero para las arcas públicas se explica por las medidas aprobadas por el Gobierno en sus últimas reformas de las pensiones: el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), un repunte anual de todas las cotizaciones; o el destope de las bases máximas de quienes más cobran, hasta hace poco limitadas.

Solo con el MEI, la Seguridad Social ha recaudado este año 3.633 millones de euros, lo que supone un 32% más que en los nueve primeros meses del año pasado. Este revulsivo fue creado en la última reforma del sistema para incrementar el nivel de cotizaciones ante la jubilación del 'baby boom', los nacidos entre finales de los años 50 y mediados de los 70. De hecho, a partir del próximo 1 de enero esta medida da una nueva vuelta de tuerca con un incremento adicional: hasta este año suponía un 0,7% extra sobre la base de cotización del trabajador, pero a partir de 2026 esa cuota subirá al 0,9%. En la práctica supondrá un incremento medio de 18,75 euros al mes para un salario de 2.500 euros brutos.

Evolución de afiliados y cuotas sociales Cotizaciones Ingresos por cotizaciones (en millones de €) Crecimiento (interanual, en %) 2025 130.877* 6,70% 2024 164.438 7,20% 2023 164.438 10,1% 2022 139.209 - (*) Hasta septiembre Empleo Crecimiento interanual (en %) Afiliados (en nº de trabajadores) 2025 21.839.591* 2,30% 2024 21.337.962 2,40% 2023 20.836.010 2,70% 2022 20.283.786 - (*) Hasta septiembre Fuente: Seguridad Social y Ministerio de Trabajo ABC

A pesar de estas cifras de vértigo en la parte de los ingresos, el gasto en pensiones sigue siendo mucho mayor, y va creciendo. Hasta septiembre, los pagos que ha realizado la Seguridad Social se han situado por encima de los 151.000 millones de euros, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. De esa cuantía, casi 130.000 millones han ido a parar al abono de pensiones –sobre todo de jubilación–, pero también a prestaciones como las de incapacidad temporal, que se encuentran en récord, con un coste acumulado que roza los 13.300 millones de euros, un 12% más. Por eso, el Estado se ve obligado a realizar transferencias a la Seguridad Social, en forma de deuda pública, para equilibrar las cuentas del sistema.

De cara a 2026, el gasto en pensiones de jubilación puede incrementarse al menos en 8.000 millones de euros y puede alcanzar los 12.500 millones, prácticamente lo que supone una paga mensual de lo que abona la Seguridad Social. Ese coste se debe a la revalorización, que puede situarse en el entorno del 2,7% dependiendo de la inflación en la que acabe noviembre; por las nuevas jubilaciones; y por el mayor importe de esas prestaciones.

Carga mayor al contratar

Todos los cambios del sistema de cotización son los que están provocando que los costes laborales vinculados a las cotizaciones hayan aumentado un 3,8% en 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por el contrario, el coste salarial –el que refleja exclusivamente el sueldo del trabajador sin cargas adicionales– haya crecido casi un punto porcentual menos, al 2,7%, apunta Estadística.

La patronal ha venido advirtiendo en los últimos meses de la fagocitación que supone para muchas empresas el abono de unas cotizaciones sociales cada vez mayores. Los Empresarios de Madrid (CEIM) han sido los últimos en lamentar esta disparidad entre cotizaciones y empleados porque, a su juicio, «se penaliza la creación de empleo en el país con la tasa de paro más elevada de la UE». El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, lleva meses insistiendo en la necesidad de que los trabajadores cobren todo su sueldo bruto para después realizar el abono de las cotizaciones para así percatarse del coste que conlleva esta carga. Y el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha conseguido frustrar la primera propuesta del Gobierno para elevar las cuotas de todos los autónomos a seis años vista por el «hachazo» que suponen para el pequeño negocio.

Las medidas en torno a las cotizaciones son la guinda para un sistema que está consiguiendo recaudar más gracias a la evolución del empleo. De hecho, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) anticipaba un crecimiento de los ingresos de un 6,3% para este año. De ese porcentaje, medio punto se explica por las subidas aprobadas hasta ahora. Al mismo tiempo, el grueso del avance de la recaudación se debe, en 2,6 puntos, a la evolución del empleo. Y los otros 3,1 puntos se explican por la subida de salarios.