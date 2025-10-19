Suscribete a
El corcho se destapa como protagonista en la revolución natural de la construcción

Como aislante térmico o acústico o con una función estética, este biomaterial ha comenzado a ganar peso como alternativa sostenible en la edificación

En la imagen superior, una vivienda de Barnacork en la localidad de Hoyo de Manzanares (Madrid) con fachada de corcho visto sobre un entramado de madera
Charo Barroso

La tendencia hacia modelos de construcción más naturales y sostenibles está poniendo de relieve el uso del corcho como material en la edificación (en aislamiento, suelos y decoración). Aunque no es nuevo, pues ya lo empleaban los árabes para aislamiento térmico de las ... viviendas: levantaban paredes colocando capas alternas de piedra y pedazos de corcho del grueso de un ladrillo; unían estos materiales con tierra o arcilla amasada.

