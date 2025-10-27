Suscribete a
La Aemet avisa de la llegada de fuertes lluvias y tormentas por un tren de borrascas atlánticas
Última hora
Muere a los 64 años José Manuel Ochotorena

Consumo propone multar con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por cobros irregulares a los inquilinos

El llamado «Servicio de Atención al Inquilino (SAI)» constituye un «fraude de ley» al obligar a los arrendatarios a pagar unos gastos que no deben soportar

La congelación de alquileres que discute el Gobierno amenaza con provocar otra fuga masiva de oferta de pisos

Un cartel de alquiler.
Un cartel de alquiler.

ABC

Alquiler Seguro se enfrenta a una multa de más de tres millones de euros por cobros irregulares a los inquilinos. La Subdirección General de Inspección y Procedimiento Sancionador del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha propuesto una sanción que asciende ... a un total de 3.600.902 euros a la empresa que pasa ahora a una fase de valoración que será confirmada o denegada en los próximos meses.

