Consumo multa a Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes y varias empresas más por las ofertas de rebajas de 2023

El ministerio de Bustinduy abre siete expedientes sancionadores por modificar los precios de forma engañosa en Black Friday, con multas que suman 350.000 euros, así como la prohibición de reiterar estas prácticas

Las pensiones subirán un 2,7% desde enero

Una dependienta en una tienda de Media Markt
Una dependienta en una tienda de Media Markt ROBER SOLSONA

EP

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado a Mediamarkt, Carrefour, PC Componentes, Notino Italia y Gestaweb 2020 por aplicar falsas rebajas durante el Black Friday de 2023, en el marco de una investigación que impuso multas por un total de 350. ... 000 euros a siete grandes empresas.

