El Constitucional da vía libre a Hacienda para exprimir los beneficios de las grandes empresas

Avala que el Estado les pueda exigir un adelanto fiscal muy superior a la contribución real que están obligadas a pagar por el Impuesto de Sociedades

La factura que pagan las empresas por impuestos sobre la energía ha subido un 60% desde el inicio de la era Sánchez

Refinería de una empresa energética en Vizcaya
Refinería de una empresa energética en Vizcaya ABC
Bruno Pérez

Una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional acaba de poner patas arriba el ya tradicionalmente pantanoso terreno de la fiscalidad empresarial y ha abierto una puerta para que Hacienda pueda exprimir aún más los beneficios que obtienen las empresas para financiar las arcas públicas, ... o al menos ese es el temor que reconocen grandes empresas y asesores fiscales.

