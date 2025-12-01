El Constitucional da vía libre a Hacienda para exprimir los beneficios de las grandes empresas

Una controvertida sentencia del Tribunal Constitucional acaba de poner patas arriba el ya tradicionalmente pantanoso terreno de la fiscalidad empresarial y ha abierto una puerta para que Hacienda pueda exprimir aún más los beneficios que obtienen las empresas para financiar las arcas públicas, ... o al menos ese es el temor que reconocen grandes empresas y asesores fiscales.

La resolución en cuestión, cuyo fallo se acaba de conocer, avala la constitucionalidad de que Hacienda pueda exigir a las grandes empresas que abonen sus pagos anticipados del Impuesto de Sociedades según sus beneficios brutos, sin descontar las deducciones, incentivos y rentas exentas que les reconoce la ley y por mucho que ese esquema pueda llevar a que las empresas anticipen una cuantía muy superior a la que les corresponderá pagar en la liquidación final del impuesto.

Según datos publicados por la Agencia Tributaria, en 2023 las empresas domiciliadas en España adelantaron 34.174 millones de euros en los tres pagos fraccionados que prevé la normativa, de los cuales Hacienda tuvo que devolver posteriormente a las empresas 13.500 millones, el 70% de ellos (más de 9.300 mllones) a grandes grupos.

Ese ingente y creciente volumen de recursos que Hacienda capta por anticipado de las grandes empresas para luego devolvérselos meses después sin intereses está en el origen del durísimo voto particular que cinco magistrado del Constitucional han planteado contra la sentencia.

Prestamistas del Estado

El voto particular, que replica la división interna (7 votos de la mayoría progresista contra cinco votos de los magistrados conservadores) que ya afloró en la sentencia que declaró constitucional el gravamen sobre las grandes fortunas del Gobierno, considera que el aval de la mayoría del Constitucional a este sistema de pagos fraccionados supone legitimar «una suerte de negocio piramidal, en el que los pagos fraccionados de los obligados tributarios de un ejercicio sirven para financiar de forma inconstitucional las devoluciones de los excesos que indebidamente se ingresaron en el ejercicio anterior« y consolidar un sistema que permite al Estado financiarse a costa de las empresas. »Una cosa es utilizar el tributo para financiar el gasto público y otra distinta convertirlo en un instrumento de deuda pública a interés cero«, sostiene el escrito.

Los magistrados cuestionan abiertamente la constitucionalidad de los criterios seguidos por el Constitucional para avalar el actual sistema de pagos fraccionados y advierten de que da un poder omnímodo al Ejecutivo a la hora modular qué se entiende en términos fiscales como capacidad económica de las empresas, incluso por encima de lo que se determina en la ley.

«La sentencia avala que el resultado contable es un parámetro fiable a la hora de valorar la capacidad de generar riqueza de una empresa, pero en la Ley del Impuesto de Sociedades la capacidad económica se define por la base imponible y esa ley determina el marco según el cual las empresas pagan sus impuestos», explica un miembro del grupo de expertos en impuestos sobre las empresas de Aedaf que prefiere no ser citado y que recalca que pese a esa discrepancia respetan de forma escrupulosa la sentencia. «Los pagos fraccionados deberían ser un adelanto del impuesto a pagar, pero no es así y la realidad es que cada vez se alejan más de la cuantía real que finalmente se paga«.

«Partir del resultado contable para calcular el pago fraccionado no es una técnica tributaria correcta porque no tiene por qué coincidir con la base imponible y, de hecho, en el caso de las grandes empresas casi nunca coincide», advierte Rubén Gimeno, secretario técnico del Registro de Asesores Fiscales (Reaf). «Supone que las empresas tienen que prescindir de unos recursos necesarios para sus inversiones hasta que Hacienda se los devuelva varios meses después«.

Lo que dice la información oficial publicada por la Agencia Tributaria es que en 2023 hubo más de 860.000 empresas que declararon un resultado contable positivo, pero menos de 650.000 que pagaron por Sociedades por lo que hay 200.000 empresas que podrían estar avanzando a Hacienda unas ganancias que no son tales, al menos a ojos del actual Impuesto de Sociedades. «Las desgravaciones y las rentas exentas existen para evitar dobles imposiciones o fomentar objetivos de política económica. Lo que no se puede es regularlas y luego ignorarlas cuando se trata de recaudar», lamenta otro asesor.