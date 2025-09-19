El Congreso reactiva la pasarela al RETA tras medio año paralizada

Los grupos parlamentarios han acordado definir el próximo miércoles 24 de septiembre como el día en el que finalice el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley para habilitar la pasarela de los mutualistas al régimen de autónomos (RETA). ... El pacto no es baladí después de que los partidos hayan ido prorrogándolo de forma continuada ante la imposibilidad de alcanzar ningún consenso.

Tras el día 24 se abre un nuevo trámite que pasará por la negociación de las enmiendas que registren los partidos para su posterior remisión al pleno de la Cámara baja. El proyecto da así un paso más en un largo camino parlamentario que se inició a principios de año cuando el grupo socialista presentó el primer texto que debe contar con la validación de la mayoría de los diputados para que consiga salir a la luz. En el Ministerio de Seguridad Social, dirigido por Elma Sáiz, también están pendientes de los acuerdos a los que lleguen los grupos políticos, para aplicar los cambios pertinentes.

A pesar de este último avance, los autónomos mutualistas tendrán que esperar para saber cuál será el régimen de cotización por el que podrán optar de cara a su jubilación a través de la pasarela RETA. La norma afecta a unos 100.000 profesionales que hasta ahora se regían por sus mutualidades privadas, pero que, en una parte de los casos, quieren hacerlo a través de cotizaciones en la Seguridad Social. Se trata, en su mayoría, de abogados, pero también otras profesiones liberales adscritas históricamente a esta forma de ahorro para la jubilación.

Desde la Confederación Española de Mutualidades, el órgano de representación del Mutualismo de Previsión Social Español, defienden cinco grandes propuestas, que ya han trasladado a los grupos parlamentarios, para desatascar esta situación. Por ejemplo, habilitar esa pasarela al RETA en un plazo temporal concreto de forma voluntaria.

Además insisten en garantizar que la transferencia de los fondos acumulados individualmente en la mutua a la Seguridad Social se realice de forma ordenada y sin perjudicar a quienes decidan seguir en la mutualidad. Por otra parte, proponen que este cambio esté exento de cargas fiscales. Así como mantener el modelo de alternatividad (para poder elegir entre los dos sistemas) y reconocer un complemento a mínimos para los mutualistas con una pensión inferior a la mínima del sistema público.