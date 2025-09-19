Suscribete a
El Congreso reactiva la pasarela al RETA tras medio año paralizada

Los grupos parlamentarios acuerdan que el plazo para presentar sus enmiendas sobre el paso de las mutualidades a la Seguridad Social finalice el próximo miércoles

La obligación de que los mutualistas coticen en el RETA tensaría más el déficit de pensiones

La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz
José María Camarero

Los grupos parlamentarios han acordado definir el próximo miércoles 24 de septiembre como el día en el que finalice el plazo para presentar enmiendas a la proposición de ley para habilitar la pasarela de los mutualistas al régimen de autónomos (RETA). ... El pacto no es baladí después de que los partidos hayan ido prorrogándolo de forma continuada ante la imposibilidad de alcanzar ningún consenso.

